За убийство таксиста комсомольчанина отправили в колонию на 16 лет

Жителя Комсомольска-на-Амуре отправили под суд за разбойное нападение на водителя такси и его убийство. Его признали виновным в смерти шофёра. На преступление он пошёл, чтобы отнять автомобиль и продать его на запчасти.

На судебном заседании установлено, что 22-летний парень решил отнять у водителя такси машину. Для этого вечером, 15 мая этого года, он заказал поездку в службе «Максим». После того, как сотрудник службы доставил подсудимого по указанному адресу, комсомольчанин выхватил специально взятый с собой нож и нанёс им множественные удары водителю, в том числе в сердце. Мужчина попытался спастись бегством и выбрался из автомобиля, но скончался на месте происшествия от потери крови, а подсудимый завладел машиной и вещами потерпевшего.

В ходе расследования парень сказал, что ему было безразлично, умрёт водитель такси от его ударов ножом или нет. Хабаровский краевой суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы. Отбывать своё наказание он будет в колонии особого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, после этого свобода виновного будет ограничена ещё полтора года.

В Хабаровском крае нередко происходят подобные случаи. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», двоих жителей Комсомольска-на-Амуре за убийство водителя такси лишили свободы на 7 и 17 лет. Мужчину удалось доставить в больницу, но там он скончался. А в краевом центре два 17-летних подростка решили убить случайного шофёра, чтобы завладеть его деньгами и ценными вещами. Раненый ножом водитель такси вырвался, но не выжил. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.