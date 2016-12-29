Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным

Суд признал правомерными результаты проведения конкурса на осуществление пассажирских перевозок в краевой столице. Накануне в Арбитражном суде Хабаровского края прошло заседание по иску одного из предпринимателей, проигравшего в борьбе за маршруты. Перевозчик требовал признать итоги открытого конкурса недействительными. Суд бизнесмену отказал.

Перевозчик заявлял, что очередность подачи заявлений была нарушена, конкурсная комиссия отклонила заявки из-за долгов по налогам, а позднее приняла документы с неправильно оформленными бумагами, подтверждающими стаж работы. По информации пресс-службы городской администрации, тяжба длилась несколько месяцев, 28 декабря арбитражный суд отказал в удовлетворении требования истца, действия управления транспорта признали правомерными.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проигравшие перевозчики обращались с жалобами на действия конкурсной комиссии в управление Федеральной антимонопольной службы. Всего они подали девять заявлений. По каждому из них провели проверку — УФАС не обнаружило никаких нарушений. Кроме того, предприниматели, не согласные с результатами конкурса, подавали заявления и в прокуратуру. Сотрудники ведомства также не обнаружили признаков нарушения закона о конкуренции.

Ранее агентство сообщало, что конкурс перевозчиков завершился в дальневосточной столице 18 августа. На участие в нём поступило 608 заявок от 58 перевозчиков. К розыгрышу не допустили 28 претендентов, в том числе 22 перевозчика, у которых были задолженности по налогам. Девять из них по результатам конкурса написали жалобы в антимонопольную службу. Одну из них УФАС удовлетворил, но на итоги конкурса это не повлияло.

После этого перевозчики, выигравшие конкурс по распределению маршрутов в краевой столице, подали жалобу на своих коллег в управление Федеральной антимонопольной службы. Они указали, что из-за заявлений проигравших конкурентов не смогли вовремя купить автобусы и оборудовать их необходимыми средствами. По условиям конкурса автобусы победителей должны быть низкопольными, с салонами, оборудованными информационными табло, видеокамерами, громкой связью оповещения пассажиров, приспособлениями для перевозки людей с ограниченными возможностями и кондиционерами.

Между тем, победители конкурса по распределению автобусных маршрутов подали в суд на администрацию Хабаровска в лице городского управления транспорта. Они считают, что чиновники нарушили их права. Иск к городским властям предъявила индивидуальный предприниматель Елена Шадуя. Также предприниматели жалуются на огромное количество проверок различных инстанций. Предприниматели даже предложили ввести в регионе мораторий на подобные инспекции.