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Год в объективе: фотоподборка от РИА "Восток-Медиа": РИА "Восток-Медиа"
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Год в объективе: фотоподборка от РИА "Восток-Медиа"

Год в объективе: фотоподборка от РИА "Восток-Медиа"
Мы собрали самые яркие кадры из наших репортажей с января по декабрь
вчера, 17:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В течение года редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» следила за самыми яркими событиями в городе и регионе. Мы посещали уникальные выставки, рок-концерты, хоккейные матчи и чемпионаты по различным видам спорта. В компании строителей, нефтяников и правоохранителей наши корреспонденты участвовали в рейдах, пресс-турах и инспекционных поездках. Каждое мероприятие мы освещали на страницах нашего сайта, чтобы рассказать читателям обо всём, что происходит в Хабаровском крае.

Провожая 2016-й год, РИА «Восток-Медиа» подготовило подборку лучших снимков, которые мы отобрали из всех репортажей, опубликованных с января по декабрь. Предлагаем вам снова взглянуть на уходящий год через объективы наших фотокорреспондентов.

Январь

В конце января в дальневосточной столице подвели итоги конкурса скульпторов «Ледовая фантазия». Первый приз на нём завоевали якутские мастера, второе место досталось хабаровчанам, а на третьем оказались гости из Великобритании. Амерасингх Венистус Асанга и Томас Дэнни создали скульптуру по мотивам известного комикса и кинофильма «Призрачный гонщик» — «Последняя гонка». За неё они получили 100 тысяч рублей, а ледяное произведение осталось не только в памяти судейского коллектива, но и в нашем репортаже.


Автор фото — Александр Янышев.

В этом же месяце состоялись соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта «Амурская метель». Вне турнира в гонках принимали участие и дети — на двухсотметровую трассу тогда вышел 21 юный каюр. Ребят не испугал даже 20-градусный мороз. А ездовые собаки, кроме гонок, ещё и позировали для нашего коллеги.


Автор фото — Илья Андреев.

Февраль

В сезоне 2015/2016 года наш фотокорреспондент вместе с хабаровским хоккейным клубом «Амур» отправился во Владивосток, где состоялось дальневосточное дерби: «тигры» встретились с приморским «Адмиралом». Принципиальный матч завершился победой «моряков» со счётом 3:1, а в копилке РИА «Восток-Медиа» остались кадры отличной игры.


Автор фото — Александр Янышев.

Март

Весенний снегопад не помешал любителям ездового спорта встретиться на Кубке «Тандема». Эти соревнования собрали два десятка каюров и трёх лыжников, а наш архив пополнился десятками снимков обаятельных хаски.


Автор фото — Илья Андреев.

В Международный женский день инспекторы ДПС вышли на улицы Хабаровска в рамках необычного рейда. Они решили поздравить наиболее дисциплинированных участниц дорожного движения. Стражи правопорядка останавливали автоледи на городских дорогах и дарили им тюльпаны. Вместе с сотрудниками ГИБДД хабаровчанок поздравил и наш фотокорреспондент.


Автор фото — Илья Андреев.

В конце марта хабаровская футбольная команда «СКА-Энергия» на домашнем поле встретилась с иркутским клубом «Байкал». Матч завершился безголевой ничьей, а по его итогам тренер «армейцев» Александр Григорян отметил, что на ходе игры отразилось неспортивное поведение гостей. Один из моментов встречи футболистов — в объективе РИА «Восток-Медиа».


Автор фото — Илья Андреев.

Апрель

В последний день апреля в Хабаровск с концертом приехала известная рок-группа «7Б». Кроме уже полюбившихся поклонникам песен, музыканты представили своим слушателям недавно выпущенные треки, которые вошли в новый альбом. После выступления в шоу-клубе DOBERMAN фронтмен группы Иван Демьян дал интервью корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Кроме этого, на память нам и нашим читателям остался фотоальбом концерта.


Автор фото — Анна Ленская.

Май

Бетонная стена возле краевого детского центра «Созвездие» превратилась в уникальный арт-объект. Урбанисты Хабаровска организовали акцию, в ходе которой все желающие горожане приняли участие в превращении неприметного сооружения в яркий забор с узнаваемыми культурными кодами Дальнего Востока. Символами Хабаровского края для подростков, которые раскрашивали стену, стали тайга и река Амур. Свою лепту в «Созвездинг» внесли и самые маленькие хабаровчане — они помогли взрослым изготовить свиристельники — домики для птиц.


Автор фото — Анна Ленская.

В День Победы жители дальневосточной столицы приняли участие в патриотической акции, которая состоялась на площади имени Ленина. Горожане выстроились в буквы «МЫ ПОМНИМ», а наш фотокорреспондент запечатлел это событие, находясь в люльке подъёмника на высоте 30 метров. Чтобы сделать уникальный кадр, нам пришлось бронировать место «наверху» за месяц до события — компанию РИА «Восток-Медиа» составили организаторы флешмоба и операторы федеральных телеканалов.


Автор фото — Анна Ленская.

В середине мая Хабаровск принимал второй этап соревнований по дрифту дивизиона РДС-Восток. Парные заезды пилотов проходили в сложных условиях: проливной дождь и скользкая трасса стали причиной нескольких аварий. В экстремальных условиях на этом турнире работал и наш корреспондент. В кадре — гонщик из Красноярска Дамир Идиятулин и Nissan 350 Zero, на которой обычно выступает Алексей Распутный из Владивостока. Житель Приморья уступил свой болид коллеге из Сибири, а сам снял заявку с соревнований.


Автор фото — Анна Ленская.

Июнь

Выставка кукол с характером открылась в дальневосточной столице в июне. Площадкой для авторских работ 38 умельцев стал краевой Дом народного творчества. Мастера из Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей, а также гости из Симферополя и Камчатского края представили свои самые яркие творения на тему «Ведь у кукол судьбы тоже…». Один из экспонатов, попавший в объектив камеры нашего корреспондента — изделие хабаровской мастерицы Оксаны Славниковой, которая известна как создатель будуарных кукол.


Автор фото — Анна Ленская.

Также в этом месяце состоялся традиционный бал выпускников. Ежегодно администрация Хабаровска дарит вчерашним школьникам концерт, главным гостем которой становится приглашённая звезда. В этом году для юных горожан выступила инди-поп группа IOWA. Яркие кадры выступления музыкального коллектива — в нашей ленте новостей.


Автор фото — Александр Янышев.

Июнь запомнился жителям Хабаровска ещё одним ярким событием — фестивалем красок Холи. Горожане высыпали на «Арене Ерофей» три тонны разноцветного порошка, увидели незабываемое выступление парашютистов и заполнили все социальные сети сотнями кадров с изображениями испачканных в краске друзей. Побывал на разноцветном празднике и наш фотокорреспондент.


Автор фото — Анна Ленская.

Июль

Одной из самых интересных поездок для нашего корреспондента стало посещение площадки, где строят нефтепровод к Комсомольскому НПЗ. В этом году РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» несколько раз освещало ход работ по масшабному проекту. Не обошлось, конечно, и без фотоотчётов. В кадре — сварка труб.


Автор фото — Илья Андреев.

Август

Августовская традиция Дальнего Востока — рок-фестиваль «ДВигай на Простор!». В этом году он снова прошёл в Хабаровске, а хэдлайнером стала группа «Мумий Тролль». На открытой сцене «Арены Ерофей» Илья Лагутенко и его команда представили полуторачасовой сет, в котором объединили песни из последнего альбома «Пиратские копии», саундтреки к фильму «SOS Матросу» и лучшие хиты, которые завоевали любовь фанатов группы за всё время творчесткого пути «Троллей».


Автор фото — Анна Ленская.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не оставило без внимания заключительные этапы соревнований по дрифту РДС-Восток. Чтобы подготовить качественный фотоотчёт, наш корреспондент отправился в столицу Приморья. Запах жжёной резины, клубы дыма и скрип шин, аварии и палящее солнце — в каждом из восьми репортажей, а в альбомах — почти четыреста фотографий с трассы Примринга. Приятным бонусом стала персональная благодарность за отличную работу, которую нашей редакции выразили организаторы Восточной серии РДС. А в этом кадре — парный заезд Максима Седых (Nissan Silvia S15) и Александра Михайлова (Toyota Chazer JZX 100).


Автор фото — Анна Ленская.

Накануне чемпионата России по дзюдо в Хабаровске состоялся необычный семинар для представителей региональных СМИ. Журналистам дали примерить дзюдоги, объяснили базовые термины этого вида борьбы, а также показали несколько простых приёмов — захваты и броски. На это мероприятие отправились сразу два корреспондента РИА «Восток-Медиа» и подготовили отличный фоторепортаж.


Автор фото — Александр Янышев.

Сентябрь

В начале сентября Хабаровск присоединился к празднованию годовщины Победы во Второй мировой войне. Одним из мероприятий в программе стала патриотическая акция «Победный вальс». В ней приняли участие школьники, студенты, ветераны ВОВ и сотрудники администрации города. Станцевал вальс на площади Города воинской славы и мэр Хабаровска Александр Соколов. Жители города, которые приняли участие в акции, — в объективе нашего фотокорреспондента.


Автор фото — Полина Песляк.

Японский центр и генеральное консульство Японии в очередной раз провели фестиваль «Мацури» для жителей Хабаровска. Поклонники аниме в рамках программы этого мероприятия представили зрителям косплей-шоу, участниками которого стали как известные персонажи мультфильмов, так и герои культовых компьютерных игр. Так, на сцену ТЮЗа вышла ведьма Морриган, которую любители РПГ знают по игре DragonAge.


Автор фото — Анна Ленская.

Скандальный конкурс перевозчиков, который завершился в краевой столице в августе, стал причиной для множества проверок автобусов на трассах города и края. Хабаровские сотрудники ГИБДД ежедневно выявляли нарушения на маршрутах, изучая как техническое состояние транспортных средств, так и соблюдение водителями ПДД. Наш фотокорреспондент отправился в один из таких рейдов со стражами правопорядка.


Автор фото — Илья Андреев.

Октябрь

В октябре в Хабаровске открылся очередной театральный сезон. Культурные учреждения дальневосточной столицы представили зрителям премьеры и гастрольные спектакли. РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» подробно освещало старт нового сезона. Наш корреспондент посетил выступление артистов театра «Искушение» из Санкт-Петербурга. Его труппа танцевала на сцене в потоках воды.


Автор фото — Полина Песляк.

В середине октября в Хабаровске прошёл чемпионат по бесснежным ездовым дисциплинам «Драйленд-ДВ». Впервые в программу соревнований наряду с каникроссом и байк-джорингом включили дог-скутеринг. Конкуренцию единственному жителю дальневосточной столице в этой дисциплине составили четверо приморцев. Ну а четырёхлапые участники турнира, бесспорно, стали главными героями дня.


Автор фото — Илья Андреев.

Ноябрь

Народный артист россии Дмитрий Певцов привёз в Хабаровск свой авторский моноспектакль «Откровения». Вместе с творческим коллективом «КарТуш» он принял участие в благотворительном марафоне Сбербанка России «175 добрых дел». Все деньги, собранные с продажи билетов на концерт Певцова, направили в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», а на память о прекрасном спектакле остались кадры от нашего фотокорреспондента.


Автор фото — Анна Ленская.

В середине ноября Хабаровск дождался большого снега. Фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа» прогулялся по побелевшим улицам и запечатлел преображение города. Один из кадров настоящей зимней сказки — обаятельная такса в тулупчике.


Автор фото — Илья Андреев.

Декабрь

В начале декабря в Хабаровске вновь прошёл турнир по современному панкратиону «Восточный рубеж-2». В главном поединке вечера — сражении за пояс чемпиона мира по версии MFP — Евгений Ерохин уступил в сложнейшей схватке бразильцу Джеронимо дос Сантосу. Мондрагон единогласным решением судей выиграл финальный бой. Нашему корреспонденту удалось поймать в кадр вот такое поздравление от тренера бразильца.


Автор фото — Александр Янышев.

В дальневосточной столице 19 декабря состоялась встреча двух команд по хоккею с мячом — «СКА-Нефтяник» и «Уральский трубник» провели матч на льду «Арены Ерофей». Хабаровчане победили с минимальным отрывом — 7:6. Эта игра для первоуральцев стала попыткой отыграться за поражение от «армейцев» в конце ноября, но гости потерпели неудачу. Один из моментов матча — в объективе РИА «Восток-Медиа».


Автор фото — Александр Янышев.

Последним матчем в домашней серии игр «Амура» в этом году стала встреча с «Югрой» из Ханты-Мансийска. «Тигры» уступили «мамонтам» со счётом 1:3 — это была первая игра, где обязанности главного тренера хабаровских хоккеистов исполнял Андрей Мартемьянов. Затем «Амур» отправился на выезд, а архив РИА «Восток-Медиа» пополнился ещё одним фотоотчётом. На этом снимке — часть шоу-программы на открытии матча.


Автор фото — Ксения Мурзина.
 
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