Цитаты великих людей: хабаровские чиновники о проблемах города и края

Уходящий год стал богатым на события и на высказывания чиновников о них. Сотрудники хабаровской администрации, краевого правительства и министерств комментировали ситуации и серьёзно, и иронично. Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сделала подборку цитат местных политиков, которые стали самыми запоминающимися за 2016 год.

Глава краевого Минспорта Николай Чупров прокомментировал выступления спортсменов региона на чемпионате России по дзюдо, который проходил в Хабаровске с 8 по 11 сентября. В частности, он высказался о результатах чемпиона России по самбо Евгения Сухомлинова из Комсомольска-на-Амуре, сказав, что тот «немножко проиграл».

«Среди мужчин мы ставили, конечно, в первую очередь на Сухомлинова, но он у нас немножко проиграл. Я думаю, у него ещё будет возможность показать себя», — сообщил Николай Чупров.

Широкий общественный резонанс вызвало участие несовершеннолетних в соревнованиях по спорту и танцу на пилоне. Возмутил горожан также тот факт, что само мероприятие прошло на нестандартной для спортивных состязаний площадке — в шоу-клубе DOBERMAN. Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова в своём аккаунте в социальной сети «Твиттер» выплеснула гнев на рассказавших о чемпионате журналистов.

«Люди, публикующие фото детей без ретуши, преступны, — написала она. — Эта подборка фотографий навредила детям больше, чем их выступление в клубе».

Негативное мнение по поводу чемпионата и участия в нём несовершеннолетних девочек озвучила и уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Светлана Жукова. Детский омбудсмен, комментируя участие детей в сомнительном, по её мнению, конкурсе, нашла откровенную эротику в их танцах.

«Эротические танцы, если они так называются, допустимы с категории 18+. Однако исправив одно слово на «спортивные» танцы, они думают, что это из эротики сразу превратится в спорт. Отнюдь, если это эротика — она эротикой и останется, как ты её ни назови», — добавила Светлана Жукова.

А министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько необычно высказался, когда отвечал представителям прессы на претензии Генеральной прокуратуры России. Надзорное ведомство обнародовало результаты комплексной проверки центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре на севере региона, в которой нашли много серьёзных нарушений. В числе ответчиков за это фигурирует глава регионального Минздрава Александр Витько, у которого «затирается глаз».

«Я никогда не видел в проверках чего-то плохого. Наоборот, где-то у нас затирается глаз, где-то что-то мы не видим. В любом случае, для нас это — красная линия, чтобы в будущем таких отрицательных моментов у нас не было», — сообщил он.

Забавную фразу, которая вскоре разошлась по социальным сетям, Вячеслав Шпорт произнёс на презентации логотипа «Наш выбор 27», который создали для маркировки продуктового бренда производителей Хабаровского края. Губернатор, известный своим особым отношением к авиастроению, одобрил символику нового знака качества — самолёт, а также заявил, что колбаса с такой наклейкой будет казаться качественной.

«Так как я самолётчик, мне, конечно, нравится. Все в мире знают, что наш самолёт непревзойдённый. Тот, что на логотипе — примерно Су-35, который показал себя в Сирии. Это суперсамолёт высокого качества. Поэтому, когда я возьму колбасу, а на ней — самолёт, мне будет казаться, что и колбаса такая же качественная. Взяв этот бренд, производитель должен не подвести авиастроителей. Это серьёзная взаимоответственность», — заявил губернатор.

Конкурс перевозчиков, прошедший в Хабаровске летом уходящего года, вызвал массу споров между предпринимателями, УФАС и управлением транспорта городской администрации. Начальник ведомства Сергей Суковатый посчитал, что председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова разжигает вражду между проигравшими и победителями и незаконно принимает участие в проверке чужих автобусов.

«По каким полномочиям она проверяла автобусы? Какие права ей даны? Это такие же перевозчики. У неё болит зуб, а она с ним ходит по гинекологам и всем остальным. Но зубы лечит стоматолог. Мы являемся уполномоченным органом, пусть приходит и смотрит всё с нами», — заявил Сергей Суковатый.

На весь Хабаровск разошлись его слова о том, что в маршрутках за проезд стоя можно не платить. Некоторые пассажиры так и сделали, отчего перевозчики начали терпеть убытки.

«Я говорю уже не в первый раз: если водитель позволяет вам ехать стоя, не платите ему деньги! Проехал, «До свидания», и пошёл. Если он начнёт вас заставлять оплатить проезд, пусть обращается к нам. Не надо ничего платить, если перевозчик позволяет своим сотрудникам возить вас стоя», — прокомментировал Сергей Суковатый.

Мэр Хабаровска Александр Соколов резко высказался из-за того, что был крайне недоволен ходом реконструкции улицы Северной, которая ведёт к будущей мусороперерабатывающей станции «Южная». Гнев градоначальника обрушился на руководство предприятий, которые расположены вдоль путепровода, и он пообещал закопать начальника компании-подрядчика «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» в грунт.

«Вместо того, чтобы снимать грунт, вы захотели всё на метр поднять вслед за этими бестолочами. Белинский! Если ты у себя этот грунт не выберешь, то я тебя в него закопаю. Не надо выходить за рамки отметок — дорога работала, служила. Сейчас ведите подготовительные работы. Вот эта дуристика, которая была сделана, её ни в коем случае повторять нельзя. Из-за неё и дороги не стало», — сказал Александр Соколов.

Чтобы привлечь внимание жителей Хабаровского края к возможности бесплатно получить землю, губернатор региона призвал глав городских и сельских поселений активнее транслировать населению закон о «дальневосточном гектаре», в том числе при помощи необычных слоганов. Он предложил связать пиар этого проекта с рекламой туристических маршрутов и достопримечательностей Хабаровского края. Вячеслав Шпорт даже сгенерировал один из слоганов кампании, зарифмовав «гектар» с Шантарскими островами.

«Тугуро-Чумиканский район! Вам надо у себя развить рекламную деятельность, и к вам все придут. Я даже слоган один придумал: «Хочешь посмотреть Шантар — получи бесплатный гектар». Откуда, как не от вас можно его увидеть? Вы поднимайте там людей!», — обратился Вячеслав Шпорт к главам поселений района.

Осенью 2016 года в краевой столице на улице Серышева на дороге образовалась большая и глубокая яма, которую никто не торопился чинить. Кто-то «посадил» в неё дерево, которое всем своим видом намекало, что дорогу пора ремонтировать. Через два дня яму, наконец, начали заделывать — засыпали щебнем и песком. В управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» попросили не переживать за яму.

«Вот сейчас полдня будут дороги чинить наши рабочие. Две бригады с асфальтоукладчиком поехали и четыре бригады просто забивают ямы. Так что починим мы вашу яму, не переживайте», — сказала начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Ирина Коваленко.

А губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту не понравилось наличие заимствованных и иностранных слов в докладе регионального министра образования Аллы Кузнецовой. Глава региона пригрозил чиновникам «мерами», а излишнее увлечение заимствованиями в разных сферах жизни российского общества подверг критике.

«Идёшь по улице — написано «Крабхаус», причём «краб» — по-русски, а остальное — по-немецки или ещё не понять по-какому. Прогуляйтесь по городу в Соединённых Штатах и найдите, чтобы там по-русски было написано «пирожок». В жизни не найдёте, тем более — чтобы полслова», — добавил губернатор.

Наконец, на пресс-конференции по итогам уходящего года Вячеслав Шпорт рассказал, как отдаёт распоряжения своим подчинённым по критическим замечаниям, которые публикуют в местных СМИ.

«Я каждое утро начинаю с информационной картины дня, которую мне готовит Светлана (Светлана Литвинова, начальник главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства Хабаровского края — прим. ред.). Там есть положительные вещи и критические. В некоторых случаях я сам, без всякой электроники, вырезаю ножницами из газеты некоторые моменты в критических публикациях, ставлю пометки — сам, без всяких референтов. «Уважаемый Александр Борисович, просьба срочно принять меры реагирования и мне доложить в течение дня». Передаю тем, кто должен за это отвечать, оперативно принять меры. Люди сначала удивлялись, что за вырезки. Но я на это реагирую и всех призываю реагировать», — рассказал губернатор.