Маскот хабаровского "Амура" собирается на Матч Звёзд КХЛ

Маскот хабаровского хоккейного клуба «Амур» — тигр Бархат — примет участие в Матче Звёзд КХЛ, который пройдёт 22 января в Уфе. Он уже разминает лапы и готовится к традиционной драке талисманов.

«Бархату пришло официальное письмо от Континентальной хоккейной лиги с приглашением на матч. Там он встретится со своими друзьями — маскотами других клубов. Тигр у нас самостоятельный, но в поездке его будут сопровождать сотрудники нашей пресс-службы. Пока точная программа его пребывания в гостях и самого Матча Звёзд неизвестны», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Талисманы клубов КХЛ участвуют в Матче Звёзд с 2009 года. Бархат впервые отправился на это событие в 2016 году. Тигр с «коллегами» прогулялся по Красной площади, зазывая всех на матч и обнимаясь с прохожими. Позже он развлекал зрителей, пришедших в «ВТБ Ледовый дворец», а затем принял участие в традиционной драке маскотов.

Именно на Матче Звёзд КХЛ талисман «Амура» получил свой игровой номер 27 и имя Бархат. Перед отлётом его почистили и причесали. В прошлой игре маскот поддерживал вратаря Юху Метсолу, который стал вторым голкипером команды Востока. На этот раз поддержка понадобится защитнику хабаровской команды Яну Коларжу. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в сборную дивизиона Чернышёва легионера включила лига.