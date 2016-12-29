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В Хабаровске возобновили стройку многострадального ЖК "Алексеевская-1"

В Хабаровске возобновили стройку многострадального ЖК "Алексеевская-1"
Дома планируют сдать к февралю 2017 года
вчера, 10:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба МУП "УКС"

МУП «Управление капитального строительства» в дальневосточной столице объявило о продолжении работ на стройплощадке жилого комплекса «Алексеевская-1». Малоэтажные дома, которые начали возводить ещё в 2013 году и должны были сдать в конце 2014-го, достроит новый подрядчик. Информация о возобновлении работ на площадке ЖК уже появилась в аккаунтах застройщика в социальных сетях.

«На сегодняшний день на строящихся домах ведутся следующие работы: кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж оконных заполнений, монтаж систем отопления и электроснабжения. Проведены переговоры с организацией — поставщиком-монтажником газового оборудования. Котельные планируется запустить в январе 2017 года. ОАО «Хабаровская Горэлектросеть» в январе 2017 года планирует подключение ВРУ (водно-распределительных устройств — прим. ред.) домов к подстанции», — говорится на официальной странице МУП «УКС» в социальной сети Facebook.

Эти сведения подтвердил пресс-секретарь строительной компании Александр Головко. В беседе с корреспондентом агентства он рассказал, что у МУП «УКС» появилась возможность выполнить обязательства перед дольщиками благодаря новому партнёру.

«Пришёл новый подрядчик, у него свои оборотные средства. Он за счёт своих ресурсов достраивает нам объект. Там есть квартиры, которые мы ещё продаём, и деньги, полученные от продажи этой жилплощади, пойдут на то, чтобы рассчитаться с подрядчиком. Средств, вырученных от сделок, нам хватит», — озвучил пресс-секретарь.

Представитель застройщика также подтвердил информацию о высокой готовности объектов на стройплощадке.

«По одному дому у нас почти всё уже закончено, по второму осталось достроить один этаж, поставить окна, отделать. Это не самые сложные работы — основной объём мы давно выполнили. Поэтому в феврале 2017 года мы планируем всё закончить. Это малоэтажное строительство, на стройке сейчас работают очень много людей, поэтому мы рассчитываем, что в феврале люди уже смогут заезжать в свои квартиры», — добавил Александр Головко.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ЖК «Алексеевская-1» — единственный крупный объект МУП «УКС», который до сих пор не закончен. По проекту в нём изначально было предусмотрено три малоэтажных дома. Одновременно с возведением этого жилого комплекса застройщик начал выполнять работы по ЖК «Алексеевская-2» — два дома по его проекту уже построили и сдали в эксплуатацию. При этом сроки готовности первого дома «Алексеевская-1», согласно последним изменениям в проектной декларации, внесённым в мае 2016 года, перенесли на второй квартал 2017 года. В ходе строительства застройщик увеличил этажность первоначально трёхэтажных объектов до 4-5 этажей и разбил квартиры, получив 298 помещений вместо 132, чтобы стимулировать спрос в кризис. Но итогом этих изменений стало приостановление работ, а затем и вовсе заморозка строительства из-за отсутствия денег.

Агентство также сообщало, что в июне этого года «Дальневосточная энергетическая компания» обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании застройщика МУП «Управление капитального строительства» банкротом. Причиной требований стала непогашенная задолженность компании перед поставщиком электричества — ОАО «Хабаровская горэлектросеть». Строители не выплачивали долг в размере почти 10,43 миллиона рублей, который висел на предприятии с 2014 года. Вскоре к энергетикам присоединились и другие кредиторы.

В ходе судебного производства за МУП «УКС» вступился мэр Хабаровска Александр Соколов. Градоначальник и руководство «Дальневосточной энергетической компании» заключили предварительную договорённость. Согласно её условиям, застройщику предоставили время для исправления ситуации с долгами — часть их решили погасить за счёт готового жилья. Так, с ООО «ВостокАвтоГаз» компания быстро нашла решение, устраивающее обе стороны — кредитор после окончания строительства заберёт часть квартир из расчёта 50 тысяч рублей за квадратный метр площади. С «Промтехстроем» застройщик также договорился.

«Вопрос с долговыми обязательствами перед энергетиками мы урегулировали, проблем сейчас нет. И с другими компаниями удалось всё решить. Та ситуация, когда не было оборотных средств на возобновление стройки, сейчас решена, более того — появилась возможность сдать дома в кратчайшие сроки. Мы хотим реабилитироваться перед нашими дольщиками, потому что планируем и дальше работать на хабаровском рынке недвижимости», — резюмировал пресс-секретарь МУП «Управление капитального строительства».

 
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