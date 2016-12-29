Михаил Юрьев: У "СКА-Нефтяника" всегда есть мотивация выиграть матч

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» после встречи с кемеровским «Кузбассом» заявил, что остался доволен игрой, несмотря на то, что победить его команде не удалось. Также наставник «армейцев» отметил, что его хоккеисты не готовы терять очки, поэтому выходят на игры мотивированными — статус лидера группы «Восток» их не расслабляет.

«Хороший боевой матч получился. Я думаю, что болельщикам понравилось», — резюмировал Михаил Юрьев.

Наставник «армейцев» заявил, что его команде не важно, сколько у неё сейчас очков — у клуба нет задачи набрать определённое количество результативных баллов, поэтому потеря двух очков огорчила «СКА-Нефтяник».

«У нас всегда есть мотивация выиграть матч. Ты выходишь на игру, зрители пришли. Какая ещё может быть мотивация? Показать себя, показать хоккей. Играешь за команду, а количество очков не важно», — подчеркнул Михаил Юрьев.

Главный тренер «Кузбасса» Николай Кадакин отметил, что у обеих команд было много нереализованных моментов из-за того, что игроки торопились и не доигрывали.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команде по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь не удалось завершить матч в рамках чемпионата России победой. После проигрыша «Енисею» хабаровчане сыграли вничью с кемеровским «Кузбассом» — 5:5.

Сегодня, 29 декабря, соперники проведут повторный матч, который начнётся в 21:30 по хабаровскому времени.