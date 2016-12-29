Сотрудника МЧС в Хабаровском крае за взятку отправили в колонию

Суд вынес приговор бывшему начальнику Хабаровского поискового спасательного отряда — филиала ДВРПСО МЧС России. В 2014 году он поднял со дна Амура затонувшее судно за вознаграждение — один миллион 700 тысяч рублей. Весь процесс осуждённый замаскировал под учения спасателей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в апреле 2013 года в Амуре возле причальной стенки грузового речного порта Комсомольска-на-Амуре затонуло судно «Плавучая мастерская «ПМ-402». По решению суда владельцы должны были убрать его из реки. Для этого руководство коммерческой организации обратилось к начальнику Хабаровского поисково-спасательного отряда — филиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» с просьбой о помощи. Начальник отряда согласился убрать судно за один миллион 700 тысяч рублей. Для получения денег 25 сентября 2014 года он составил фиктивный договор на выполнение судоподъёмных работ между руководством предприятия и станичным казачьим обществом «Даурское», в котором был атаманом.

С 19 по 25 октября 2014 года обвиняемый, действуя вразрез с задачами и функциями возглавляемого им подразделения, с помощью своих подчинённых и вверенной техники убрал судно под видом учений подразделений МЧС России. После завершения операции коммерческая организация перевела на счёт казачьего общества обещанную сумму. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания. Его посадили под домашний арест. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, суд отправил бывшего сотрудника МЧС в колонию-поселение на девять месяцев.