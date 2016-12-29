Хабаровчан осудили за нападения на офисы быстрых займов

В дальневосточной столице следователи городского управления МВД России доказали причастность двоих местных жителей к ограблениям. Мужчины трижды с оружием напали на офисы компаний быстрых займов, причинив фирмам ущерб общей суммой в 50 тысяч рублей.

С середины сентября по начало октября 2016 года злоумышленники совершили серию разбойных нападений на павильоны коммерческих организаций, которые предоставляют услуги микрозаймов. Все объекты налётов расположены в Железнодорожном районе на многолюдных остановках общественного транспорта. К нападению обвиняемые готовились заранее. В подъезде одного из жилых домов, ближайшего к месту совершения преступлений, фигуранты оставляли одежду, в которую переодевались после совершения разбойных нападений.

Первое преступление подсудимые совершили недалеко от центра краевой столицы. Свои лица обвиняемые прятали под солнцезащитными очками и капюшонами. Угрожая сотруднице организации ножом, злоумышленники потребовали отдать всю имеющуюся наличность из кассы. В результате девушка отдала налётчикам 16 тысяч рублей.

Через неделю по аналогичному сценарию они совершили разбой на офис, расположенный на остановке «Большая». В этом случае добычей злоумышленников стали десять тысяч рублей.

В начале октября текущего года нападению подвергся третий павильон быстрых займов, который находился в нескольких сотнях метрах от предыдущего. Этот вооружённый налёт один из обвиняемых совершил в одиночку. Перед тем, как зайти в офис, он надел на лицо медицинскую маску и под угрозой ножа похитил у кредитного специалиста 16 тысяч рублей.

Задержали подозреваемых сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Хабаровску при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления войск Росгвардии. Фигурантами оказались 22-летние безработные местные жители. Один из подсудимых уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«На допросах соучастники дали признательные показания и написали явки с повинной. Во время обысков по месту жительства стражи порядка изъяли одежду, в которой подельники совершали противоправные деяния. Судом Железнодорожного района обвиняемым вынесен приговор в виде 5 лет 10 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.