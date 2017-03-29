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"Призрак в доспехах" добрался до Хабаровска: РИА "Восток-Медиа"
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"Призрак в доспехах" добрался до Хабаровска

"Призрак в доспехах" добрался до Хабаровска
Экранизация культовой манги стартует на этой неделе в кинопрокате
вчера, 20:00
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru; видео: YouTube

Футуристический боевик «Призрак в доспехах» — это один из голливудских долгостроев, которые, несмотря на кассовый потенциал и большой шлейф фанатов первоисточника, долго и со скрипом пробиваются к зрителю. Оригинальная научно-фантастическая манга была издана в Японии ещё в 1991 году и снискала международный успех, став своеобразным культурным феноменом. Несколько раз идея добиралась до теле- и даже до киноэкранов в формате полнометражного аниме-фильма. Однако все попытки экранизаций выходили в Японии, на родине первоисточника.


 

 

 

Голливуд давно обратил внимание на японский суперхит. В 2008 году сам Стивен Спилберг и компания Dreamworks приобрели права на экранизацию манги. С такой мощной поддержкой, казалось, киноадаптация не за горами, однако до больших экранов «Призрак в доспехах» добрался только в 2017 году. Разработка проекта заняла почти 10 лет.


 

Долгое время продолжался процесс написания сценария. За несколько лет над ним потрудился не один сценарист. Режиссёр был назначен в 2014 году, им стал Руперт Сандерс, на счету которого до этого был только один крупный проект — фэнтези-сказка «Белоснежка и Охотник». Непростым оказался и кастинг фильма. На главную роль в картине претендовала актриса Марго Робби, но, в конце концов, она предпочла сыграть Харли Квинн в кинокомиксе «Отряд самоубийц». Тогда продюсеры сделали предложение другой популярной молодой актрисе Скарлетт Йоханссон. В 2016 году к актёрскому ансамблю присоединилась знаковая фигура для японского кинематографа — Такэси Китано. Также в фильме снимается Жюльет Бинош.


 

Такой кастинг и, прежде всего, выбор на главную роль актрисы европейского происхождения вызвал шквал критики на создателей фильма не только со стороны закоренелых фанатов оригинальной манги, но и от различных общественных деятелей, которые углядели в этом шаге продюсеров элементы расизма и оскорбление чувств азиатов и их культуры. Удивительно, что в основном такие обвинения сыпались на создателей фильма со стороны западной прессы, тогда как японцы были вполне довольны выбором Йоханссон на роль одной из своих любимейших героинь.

Действие фильма происходит в далёком футуристическом будущем, в котором кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни. Скарлетт Йоханссон играет киборга, возглавляющего элитный отряд полиции, чья задача — бороться с преступниками и экстремистами, орудующими в виртуальном пространстве. Она идёт по следу могущественного хакера.

В кинопрокате стартует также фэнтези-триллер «Лекарство от здоровья». Поставил картину Гор Вербински, чья последняя работа «Одинокий рейнджер» вышла аж в 2013 году и не впечатлила ни критиков, ни зрителей. Тем не менее, на счету режиссёра трилогия «Пираты Карибского моря» и анимационный «Ранго», так что списывать со счетов его, определённо, рано. С новым фильмом у него есть отличная возможность реабилитироваться.


 

 

Сюжет у «Лекарства от здоровья» довольно интересный. Главный герой, молодой и амбициозный сотрудник финансовой компании, приезжает в швейцарский санаторий, затерянный где-то в Альпах. Цель — встретиться с директором фирмы-работодателя. Этому всячески препятствуют работники медицинского центра, а вскоре сам герой становится клиентом санатория, сломав ногу. Он соглашается пройти путь оздоровления, однако в медицинском центре придётся столкнуться с самыми страшными тайнами. Реальность всё чаще переплетается с галлюцинациями, и Локхарта ждёт испытание на прочность и здравый смысл.

Главные роли в картине исполнили Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот и другие. Фильм снимался в немецком замке Гогенцоллерн, который был специально закрыт для туристов с 13 по 24 июля 2015 года.

Ещё одна премьера заслуживает, чтобы сходить на неё в кино, причём всей семьёй. Это приключенческая драма «Собачья жизнь», поставленная знаменитым режиссёром Лассе Халльстрёмом. Кинолента основана на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». Литературный первоисточник повествовал о животном, способном перерождаться после смерти, а с каждой новой жизнью — всё больше приближающемся к пониманию человека. Главную роль в фильме сыграл Деннис Куэйд.


 

 

 

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат фантастических фильмов «Живое» и «Могучие рейнджеры», драм «Манчестер у моря» и «После тебя», мультфильмов «Босс-молокосос» и «Смурфики: Затерянная деревня», киносказки «Красавица и Чудовище», приключенческого блокбастера «Конг: Остров Черепа».

 
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