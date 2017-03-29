Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта

Начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников дал оценку действиям своих подчинённых во время антикоррупционного митинга, который состоялся в дальневосточной столице 26 марта. По его мнению, полицейские действовали строго в рамках закона — об этом генерал-майор заявил, отвечая на вопросы депутатов Законодательной Думы региона в ходе традиционного отчёта о деятельности ведомства за прошедший год.

«Там, где было правонарушение, мы реагировали. При этом без предупреждения к ответственности не привлекали. Соответствующая разъяснительная работа, особенно с молодёжью, была проведена — в том числе и там, на местах их, так сказать, собраний, митинга, а в том числе — и шествий», — сказал Михаил Черников.

Он добавил, что «те лица, которые были непосредственно уличены, особенно — в организации незаконных мероприятий», были законным порядком доставлены в органы внутренних дел. Михаил Черников подчеркнул, что по всем административным протоколам решение вынесет суд.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в антикоррупционном митинге на городских прудах приняли участие, по разным оценкам, от 900 до 1,5 тысячи человек. Перед этим администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. Полиция задержала организаторов акции и нескольких участников митинга с плакатами, после чего хабаровчане прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно.