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Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта: РИА "Восток-Медиа"
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Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта

Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта
Михаил Черников заверил депутатов регионального парламента, что задержаний без предупреждения не было
вчера, 18:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

Начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников дал оценку действиям своих подчинённых во время антикоррупционного митинга, который состоялся в дальневосточной столице 26 марта. По его мнению, полицейские действовали строго в рамках закона — об этом генерал-майор заявил, отвечая на вопросы депутатов Законодательной Думы региона в ходе традиционного отчёта о деятельности ведомства за прошедший год.

«Там, где было правонарушение, мы реагировали. При этом без предупреждения к ответственности не привлекали. Соответствующая разъяснительная работа, особенно с молодёжью, была проведена — в том числе и там, на местах их, так сказать, собраний, митинга, а в том числе — и шествий», — сказал Михаил Черников.

Он добавил, что «те лица, которые были непосредственно уличены, особенно — в организации незаконных мероприятий», были законным порядком доставлены в органы внутренних дел. Михаил Черников подчеркнул, что по всем административным протоколам решение вынесет суд.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в антикоррупционном митинге на городских прудах приняли участие, по разным оценкам, от 900 до 1,5 тысячи человек. Перед этим администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. Полиция задержала организаторов акции и нескольких участников митинга с плакатами, после чего хабаровчане прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно.

 
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Комментарии
  • 24  (вчера, 19:22 )

    Полицаи оправдывают своё название . Кстати , сравните форму теперяшних и тех , кто прислуживался на окупированных территориях в ВОВ . Называется " найди 10 отличий .

  • Старик  (вчера, 21:08 )

    Я, конечно старый человек. Жил при СССР, принимал некоторое участие в борьбе со взяточниками и расхитителями социалистической собственности. Что я наблюдаю на данный момент? Может быть Михаил Черников объяснит, почему те люди, кто против воровства и коррупции в стране, стали вдруг сами преступниками, оппозиционерами и даже предателями Родины? Я - не ворую, не беру взяток, я против воровства и коррупции в стране выходит. . . я тоже нынче преступник?

  • Старик  (вчера, 23:57 )

    По части же несанкционированности проведения данного митинга, хотелось бы напомнить, как руководству края так и М. Черникову, что согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 2 апреля 2009 года N 484-О-П, понятие «согласование проведения публичного мероприятия с органом публичной власти» — по своему конституционно-правовому смыслу — не предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, место, время или форму; он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение должно быть мотивированным. Если же орган публичной власти не предлагает альтернативные варианты места проведения публичной акции, то он нарушает закон — именно этот орган, а не граждане, вышедшие на несогласованный митинг.



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