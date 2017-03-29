Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта

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Михаил Черников заверил депутатов регионального парламента, что задержаний без предупреждения не было
|Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская
Начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников дал оценку действиям своих подчинённых во время антикоррупционного митинга, который состоялся в дальневосточной столице 26 марта. По его мнению, полицейские действовали строго в рамках закона — об этом генерал-майор заявил, отвечая на вопросы депутатов Законодательной Думы региона в ходе традиционного отчёта о деятельности ведомства за прошедший год.
«Там, где было правонарушение, мы реагировали. При этом без предупреждения к ответственности не привлекали. Соответствующая разъяснительная работа, особенно с молодёжью, была проведена — в том числе и там, на местах их, так сказать, собраний, митинга, а в том числе — и шествий», — сказал Михаил Черников.
Он добавил, что «те лица, которые были непосредственно уличены, особенно — в организации незаконных мероприятий», были законным порядком доставлены в органы внутренних дел. Михаил Черников подчеркнул, что по всем административным протоколам решение вынесет суд.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в антикоррупционном митинге на городских прудах приняли участие, по разным оценкам, от 900 до 1,5 тысячи человек. Перед этим администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. Полиция задержала организаторов акции и нескольких участников митинга с плакатами, после чего хабаровчане прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно.
Полицаи оправдывают своё название . Кстати , сравните форму теперяшних и тех , кто прислуживался на окупированных территориях в ВОВ . Называется " найди 10 отличий .
Я, конечно старый человек. Жил при СССР, принимал некоторое участие в борьбе со взяточниками и расхитителями социалистической собственности. Что я наблюдаю на данный момент? Может быть Михаил Черников объяснит, почему те люди, кто против воровства и коррупции в стране, стали вдруг сами преступниками, оппозиционерами и даже предателями Родины? Я - не ворую, не беру взяток, я против воровства и коррупции в стране выходит. . . я тоже нынче преступник?
По части же несанкционированности проведения данного митинга, хотелось бы напомнить, как руководству края так и М. Черникову, что согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 2 апреля 2009 года N 484-О-П, понятие «согласование проведения публичного мероприятия с органом публичной власти» — по своему конституционно-правовому смыслу — не предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, место, время или форму; он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение должно быть мотивированным. Если же орган публичной власти не предлагает альтернативные варианты места проведения публичной акции, то он нарушает закон — именно этот орган, а не граждане, вышедшие на несогласованный митинг.