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Хабаровскую "управляйку" накажут за сход "лавины" с крыши дома: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровскую "управляйку" накажут за сход "лавины" с крыши дома

Хабаровскую "управляйку" накажут за сход "лавины" с крыши дома
Падение снежно-ледяной массы на девочку обернулось массовыми проверками по всему городу
вчера, 17:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

В краевой столице прокуратура Кировского района завершила проверку по факту падения снега с крыши дома — в результате в больнице оказалась девочка-подросток. После того, как надзорное ведомство закончило выяснять все обстоятельства, следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Как установила прокуратура, ООО УК «Северный округ» в нарушение норм действующего законодательства оказывала собственникам общего имущества указанного дома услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, из-за чего 20 марта 2017 года снежные массы обрушились на подростка. Прокуратурой Кировского района по данному факту 27 марта 2017 года вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы. Кроме того, генеральному директору ООО УК «Северный округ» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства  Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Кроме уголовной ответственности, сотрудники коммунальной организации понесут и административную. В отношении ООО УК «Северный округ» возбудили дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Случай с 12-летней школьницей, на которую упала ледяная глыба с дома № 8 на улице Чкалова, о котором ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», стал поводом для общегородской проверки деятельности «управляек». По поручению городской прокуратуры районные ведомства инициировали проверки исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей при организации снегоуборочных работ. За одну неделю правоохранители зафиксировали 12 нарушений в этой сфере и подписали 13 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

 
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