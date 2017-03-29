Хабаровчанин притворился, что его похитили, чтобы не отдавать долги

В дальневосточной столице правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении местного жителя, который прикинулся похищенным. На обман злоумышленник пошёл, чтобы укрыться от своих долговых обязательств — он не хотел выплачивать около двух миллионов рублей, которые его знакомые, полагаясь на добропорядочность мужчины, взяли в кредит.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, с августа 2012 года по ноябрь 2013 года 52-летний горожанин под различными предлогами убедил пятерых потерпевших оформить на себя займы в различных банках. Жертвы, приняв на себя долговые обязательства, передавали деньги обвиняемому на условиях, что он сам будет рассчитываться с кредитными учреждениями. Однако фигурант похищал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.

Потерпевшими стали близкие знакомые подсудимого, коллеги по работе и родственница его сожительницы. Войдя в доверие к женщине, он узнал, что хабаровчанка хочет купить автомобиль. Злоумышленник предложил стать посредником в покупке иномарки по сниженной цене в Приморье. На эти цели потерпевшая передала ему 380 тысяч рублей и оформила на своё имя кредитную карту, с которой можно было снять максимум 75 тысяч рублей. В итоге обещанную машину заявительница не получила. А своего знакомого детства фигурант попросил взять четыре займа в различных банках на общую сумму 827 тысяч рублей.

При передаче денег обвиняемый не оставлял ни расписок, ни каких-либо других документов. Постоянного заработка мужчина не имел, неофициально подрабатывал таксистом и водителем в коммерческой фирме. Фигурант сообщил, что просил знакомых брать кредиты, чтобы рассчитаться со старыми долгами.

Когда он понял, что так и не расплатится, он решил инсценировать собственное похищение. Из Уссурийска злоумышленник позвонил своей сожительнице и сказал, что неизвестные угрожают ему расправой, а потом перестал выходить на связь. Гражданская супруга мужчины и потерпевшие обратились в полицию, после чего оказалось, что никто обвиняемого не похищал. Мошенника объявили в федеральный розыск, а в 2016 году его задержали в Таганроге. Два года мужчина жил в арендованных квартирах или гаражах, официально нигде не работал. Злоумышленника заключили под стражу, а теперь уголовное дело в его отношении передали в Центральный районный суд Хабаровска.