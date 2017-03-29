Хабаровские каратисты завоевали путёвки на первенство мира

В Московском центре боевых искусств завершилось первенство России по киокусинкай среди юношей и девушек возрастной категории 12-13 лет и 14-15 лет. Представители Хабаровского края завоевали несколько наград и место в сборной страны для участия в первенствах Европы и мира.

Среди спортсменов 12-13 лет хабаровчане завоевали пять медалей разного достоинства — большинство наград в копилку региона принесли девушки. Так, Ольга Овчинникова стала первой в весовой категории до 45 килограммов. В финале она оказалась сильнее другой представительницы дальневосточной столицы Виктории Ким. Кроме этого, Ольга получила специальный приз за лучшую технику. Дарья Романенко завоевала бронзу в весе свыше 55 килограммов, у юношей отличились Максим Щербина и Михаил Денисов — они стали третьими в своих категориях.

У старших участников достижения оказались менее внушительными, но без медалей хабаровчане не остались: Александр Валетенко стал вторым в весовой категории до 45 килограммов, уступив в финале представителю Московской области Александру Харламову. Никита Кочергин также завоевал серебро. В решающей схватке он проиграл Константину Галиеву из Пермского края.

«Наши спортсмены могли завоевать и больше наград, но это всероссийский уровень, поэтому они показали неплохой результат. Победители в апреле отправятся на первенства мира и Европы в составе сборной России. Всего из Хабаровска на первенство и чемпионат Европы поедут девять человек, а на мир — 14», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный тренер сборной Хабаровского края Роман Семченко.