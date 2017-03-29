В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу

В краевой столице ученики театральной студии «Волшебники» вскоре останутся без репетиционного зала — собственник помещения не намерен продлевать договор аренды с руководством учреждения из-за задолженности по платежам. Выселить юных актёров из помещения бывшей химчистки по переулку Молдавскому намерен Центр инновационных технологий.

На просьбы и уговоры хозяин недвижимости не идёт. По решению суда, «выселение» студии должно произойти 30 марта 2017 года. Руководство детского учреждения просит хотя бы отсрочить исполнение для того, чтобы успеть собрать и вывезти весь реквизит, аппаратуру и костюмы.





История существования детской театральной студии насчитывает почти 30 лет, однако серьёзные проблемы возникли только в 2010 году. Тогда детский театр переехал в новое помещение, принадлежащее Центру инновационных технологий. Здание бывшей химчистки, по словам руководителя студии «Волшебники», находилось в состоянии полной заброшенности. Восстанавливали и преображали его полностью за счёт организации-арендатора и денег родителей, чьи дети занимаются театральным искусством.













«Когда это помещение только взяли в аренду, вокруг валялся мусор, пивные бутылки, окурки, территория полынью с человеческий рост поросла, собаки бродячие сворами бегали. Здесь постоянно распивали спиртные напитки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель театра Татьяна Глотова.

Позже начались финансовые проблемы: из-за долгого простоя студии предприниматель не получала доходы. Арендодатель требовал платить исправно и в положение входить не хотел. Кроме оплаты за квадратные метры, необходимо было гасить долги по счетам за коммунальные услуги, которых фактически не было.

«Центр инновационных технологий не предупредил нас, что мы сами должны заключать договоры с энергоснабжающими организациями. У нас начался период бумажной волокиты. Пока подключали воду, её возили сами — канистрами и бочками. У нас в помещении стоит свой отопительный узел, но он работает от электричества, а если его (электричества — прим. ред.) нет? Вот так одно за другое цеплялось. Конечно же, всё это время, пока шёл ремонт и мы улаживали проблемы с документами, дети не занимались, а родители не платили. Пришлось брать кредит, чтобы расплатиться с долгами», — объяснила Татьяна Глотова.













Шло время и положение театральной студии наладилось, но радость была недолгой. Когда наступил 2014 год, у «Волшебников» наступил очередной финансовый кризис. Государственной поддержки и спонсоров у предпринимателя нет — вся работа детского учреждения держится за счёт родительской платы.

«Многие родители тогда забрали детей, потому что не могли оплачивать посещения. Потихоньку наш коллектив уменьшился и, соответственно, уменьшились поступления. Долги тянутся с 2010 года — кредиты, аренда. Долг скопился в несколько сотен тысяч рублей. В итоге ЦИТ подал в суд. Сейчас нас должны выселить, но мы не знаем, куда идти. Нам нужно время, чтобы провести демонтаж всех наших театральных конструкций, костюмерных, аппаратной. Придумать нужно, где это хотя бы временно хранить. Найти машины и грузчиков», — сетует руководитель детского театра.

Обращение к чиновникам особого результата не принесло. Власти предложили несколько вариантов для размещении студии — спортзалы, дома и дворцы культуры. Однако эти варианту руководство не рассматривает, так как творческая студия должна находиться в шаговой доступности. Именно этого принципа придерживается Татьяна Глотова.

«Ребёнок пришёл со школы, покушал и тут же пошёл в студию заниматься, и всё это рядом с домом. Главное — безопасность. Практически все наши подопечные живут рядом, а если мы переедем, то половина перестанет заниматься у нас. Не каждый родитель может отпустить своего ребёнка ехать на автобусе, даже одну остановку», — заявила Татьяна Глотова.

Жалобы и письма в органы результата не приносят. Прокуратура посоветовала решать споры с Центром инновационных технологий в судебном порядке, а министерство культуры Хабаровского края и вовсе отправило предпринимателя на поклон к мэру дальневосточной столицы. В письме за подписью Натальи Якутиной, которая тогда возглавляла региональное ведомство, говорится и о том, что на балансе Минкульта нет свободных помещений, которые можно было бы предложить для выхода из ситуации.









Последнюю надежду на поддержку студии её руководитель видит в обращении к полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. а также к главе государства. Предприниматель уже направила письма в приёмные Владимира Путина и вице-премьера.