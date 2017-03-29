В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу

|
|
Долги по арендным платежам собственник помещения не намерен прощать руководству
|Фото: ДКРЦ "Волшебный театр"
В краевой столице ученики театральной студии «Волшебники» вскоре останутся без репетиционного зала — собственник помещения не намерен продлевать договор аренды с руководством учреждения из-за задолженности по платежам. Выселить юных актёров из помещения бывшей химчистки по переулку Молдавскому намерен Центр инновационных технологий.
На просьбы и уговоры хозяин недвижимости не идёт. По решению суда, «выселение» студии должно произойти 30 марта 2017 года. Руководство детского учреждения просит хотя бы отсрочить исполнение для того, чтобы успеть собрать и вывезти весь реквизит, аппаратуру и костюмы.
«Когда это помещение только взяли в аренду, вокруг валялся мусор, пивные бутылки, окурки, территория полынью с человеческий рост поросла, собаки бродячие сворами бегали. Здесь постоянно распивали спиртные напитки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель театра Татьяна Глотова.
Позже начались финансовые проблемы: из-за долгого простоя студии предприниматель не получала доходы. Арендодатель требовал платить исправно и в положение входить не хотел. Кроме оплаты за квадратные метры, необходимо было гасить долги по счетам за коммунальные услуги, которых фактически не было.
«Центр инновационных технологий не предупредил нас, что мы сами должны заключать договоры с энергоснабжающими организациями. У нас начался период бумажной волокиты. Пока подключали воду, её возили сами — канистрами и бочками. У нас в помещении стоит свой отопительный узел, но он работает от электричества, а если его (электричества — прим. ред.) нет? Вот так одно за другое цеплялось. Конечно же, всё это время, пока шёл ремонт и мы улаживали проблемы с документами, дети не занимались, а родители не платили. Пришлось брать кредит, чтобы расплатиться с долгами», — объяснила Татьяна Глотова.
Шло время и положение театральной студии наладилось, но радость была недолгой. Когда наступил 2014 год, у «Волшебников» наступил очередной финансовый кризис. Государственной поддержки и спонсоров у предпринимателя нет — вся работа детского учреждения держится за счёт родительской платы.
«Многие родители тогда забрали детей, потому что не могли оплачивать посещения. Потихоньку наш коллектив уменьшился и, соответственно, уменьшились поступления. Долги тянутся с 2010 года — кредиты, аренда. Долг скопился в несколько сотен тысяч рублей. В итоге ЦИТ подал в суд. Сейчас нас должны выселить, но мы не знаем, куда идти. Нам нужно время, чтобы провести демонтаж всех наших театральных конструкций, костюмерных, аппаратной. Придумать нужно, где это хотя бы временно хранить. Найти машины и грузчиков», — сетует руководитель детского театра.
Обращение к чиновникам особого результата не принесло. Власти предложили несколько вариантов для размещении студии — спортзалы, дома и дворцы культуры. Однако эти варианту руководство не рассматривает, так как творческая студия должна находиться в шаговой доступности. Именно этого принципа придерживается Татьяна Глотова.
«Ребёнок пришёл со школы, покушал и тут же пошёл в студию заниматься, и всё это рядом с домом. Главное — безопасность. Практически все наши подопечные живут рядом, а если мы переедем, то половина перестанет заниматься у нас. Не каждый родитель может отпустить своего ребёнка ехать на автобусе, даже одну остановку», — заявила Татьяна Глотова.
Жалобы и письма в органы результата не приносят. Прокуратура посоветовала решать споры с Центром инновационных технологий в судебном порядке, а министерство культуры Хабаровского края и вовсе отправило предпринимателя на поклон к мэру дальневосточной столицы. В письме за подписью Натальи Якутиной, которая тогда возглавляла региональное ведомство, говорится и о том, что на балансе Минкульта нет свободных помещений, которые можно было бы предложить для выхода из ситуации.
Последнюю надежду на поддержку студии её руководитель видит в обращении к полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. а также к главе государства. Предприниматель уже направила письма в приёмные Владимира Путина и вице-премьера.
Не плохо бы, Татьяне Глотовой, написать ещё в Генеральную прокуратуру РФ. Чтобы разобрались наконец, что собой представляет на самом деле этот самый Центр Инновационных Технологий, кто создал данную структуру под "шум волны"? На самом деле, все "инновационные технологии" заключаются в том, что при постройке домов, под патронажем Фонда жилищного строительства, все пристраиваемые и технические помещения этих самых домов волшебным образом становятся собственностью ЦИТ. А потом, лихо, идёт продажа их и сдача в аренду.
Хочу высказать своё мнение. Уже полтора месяца моя дочь занимается в студии. И я воочию наблюдаю, как она растёт: как актриса, музыкант и танцовщица. Из неуклюжего человечка она превращается в хорошо сложенную девочку, выносливую, крепкую. И это не все. Она хорошо читает, танцует, жонглирует и выполняет несложную акробатику, играет на стинтезаторе, поёт. Сколько мероприятий мы прожили: отрытые уроки, зачетные сессии, отчетные концерты, новогодние спектакли, поездки на конкурсы. . . И из-за того что руководители ЦИТа не могут войти в положение и пойти на встречу детям, все это может закончиться. И обидно что наших детей делят на тех кто занимается в коммерческих и некоммерческих студиях. Талант от этого не становится ни больше, ни меньше. Надеюсь, что у руководителей ЦИТа мнение измениться.
корректировка сообщения: уже полтора года моя дочь. . .
Вот так у нас относятся в России к развитию молодежи. Ни кого не интересуют проблемы, а видят только деньги. У нас уже по-моему пришел уже конец спорту и творчеству: хоккей- уже не первые, футбол-просто ужас, чиновники оглянитесь заниматься негде. Пример: Построили Детскую юношескую спортивную школу г. Хабаровск (ДЮСШ), строили на деньги города и предполагается что дети будут ходить развиваться и достигать результатов. Ходят но занята спортивная школа детьми 30%, а остальное в аренду (за деньги города). Так и здесь дети ходят развиваются, а их рубят на корню. У ОАО «Центр инновационных технологий», а это структура города, находиться много заброшенных подобных помещений, но у них же, грубо говоря, с этими детьми Договор. Да, отдайте это помещение бесплатно для занятий и пусть дети занимаются. P. S. : без душные люди стали, злые, все для себя. Стало отсутствие понятие такого, как "общество", все переведено на деньги. Если денег нет, то все "крест", но кто то должен работать врачом, педагогом, кондуктором, люди которые не живут, а выживают!!! Читать далее: http://www. dvnovosti. ru/khab/2017/03/28/64191/#ixzz4cidKWqRq Новости Хабаровска
Не теряет актуальность известная песня из мультфильма: "Кто людям помогает, теряет время зря. Хорошими делами прославиться нельзя!"Много слов о детстве, а помощи минимум.