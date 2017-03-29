Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам

Почти половина жителей города поднимается только тогда, когда заходят пожилые, инвалиды и беременные

Большинство жителей дальневосточной столицы уступает сидячие места пожилым людям, беременным женщинам и инвалидам. Чаще всего это происходит в общественном транспорте, в залах ожидания различных учреждений — больниц и поликлиник, центров оказания услуг населению, банковских отделениях. Однако только 11 % признали, что встают с насиженного места, чтобы предоставить его девушке.

Опрос на эту тему провёл паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». В нём на момент публикации приняли участие 827 человек. По результатам голосования, 387 пользователей на вопрос: «А вы уступаете место?», ответили:«Всегда — старикам, инвалидам, беременным и т. д.». Это составляет 46,8 % от общего числа участников. И только 91 человек сообщил, что уступает как социально незащищённым категориям граждан, так и девушкам.

Повод к проведению опроса возник после публикации фотографии, сделанной в одном из городских отделений «Почты России». На изображении видно, что мужчины устроились на стульях, в то время как девушки вынуждены стоять.

«Почта на Шелеста, 112. Типичные "мужчины" Хабаровска сидят, пряча глаза в телефонах, а дамы стоят», — сообщил анонимный пользователь, комментируя фото Евгения Нечаева (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Жители дальневосточной столицы не только проголосовали за выбранный вариант ответа. Они также обсудили ситуацию под постом с фотографией.

«Да всё просто, эти представители сильного пола, которые сидят на стульях, просто ослабли, девчонки им места уступили, поноси такое пузо и телефон за целый день», — высказалась Людмила Лазарева.

«Вообще парни часто уступают место для пожилых, а вот взрослые мужчины совсем никакие в этом плане», — поделилась Мария Белоусова.

«Я конечно не японец, но когда стану пожилым, приму за оскорбление попытку уступить мне место», — отрезал Сергей Канарейкин.

«Устают, да прямо вижу, на шахтах работают, света белого не видя, особенно гражданин справа. А вообще никто никому ничем не обязан, просто дело в культуре, кто-то уступает место, а кто-то нет. И нужно больше стульев и все будет норм», — подытожила пользователь «ВКонтакте» Лена Когут.