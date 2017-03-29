Бизнесменам Хабаровского края нельзя будет продавать алкоголь без касс

В России с 31 марта продажа алкоголя через кассу станет обязательной для всех. Вступают в силу изменения, внесённые в Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Требование распространяется абсолютно на всех предпринимателей — даже на тех, кто применяет специальные режимы налогообложения, а также торгует спиртным в удалённых и труднодоступных местах.

«Если юридические лица и индивидуальные предприниматели продолжат реализацию пива и алкогольных напитков после 31 марта 2017 года без контрольно-кассовой техники, то к ним будут применяться административные штрафы. Для должностных лиц — от четверти до половины суммы неучтённой выручки, но не менее 10 тысяч рублей; для организаций — от трёх четвертей до одной суммы неучтённой выручки, но не менее 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления ФНС России по краю.

Кроме того, предприятия нужно оснастить онлайн-кассами к лету 2018 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на оснащение такими устройствами всех компаний региона бизнесмены потратят не менее одного миллиарда рублей. Это не единственная технология, которую внедряют в России в области торговли спиртным. Как писало агентство, Федеральная служба регулирования алкогольного рынка выпустила приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Специальную программу сотрудники ведомства разработали для того, чтобы каждый покупатель с помощью своего гаджета самостоятельно мог определить качество приобретаемого спиртного.