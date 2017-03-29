Хабаровские хирурги готовы спасать малышей с больными почками

Проводить операции на почках младенцам и подросткам позволит лапароскопическое оборудование, которое получила детская краевая больница имени А.К. Пиотровича. Вместе с аппаратом лечебное учреждение прошло лицензирование на выполнение высокотехнологичных манипуляций, которые ещё некоторое время назад были попросту невозможны.

Диагнозы, которые ставят урологи-андрологи, простыми не бывают. Если вовремя не вмешаются хирурги, течение болезней неминуемо приводит к потере почки. Палаты в отделении не пустуют. Раньше операции традиционным способом проводили на протяжении полутора часов — они сопровождались разрезами и кровопотерями. Теперь же процесс вмешательства методом прокола может занять не более десяти минут. У врачей больницы уже существует послужной список достижений, выполненных на новом оборудовании.

«Порядка 60 коррекций пузырно-мочеточникового рефлюкса, 92 варикоцеле — именно эндоскопических, и в этом году у нас сложился благоприятный момент, что мы выполнили первую пластику гидронефроза», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заведующий урологическим отделением ДККБ имени А.К. Пиотровича Олег Винниченко.

Однако победы над детскими болезнями стоят очень дорого. У инструмента и расходного материала для лапароскопических операций очень высокая стоимость. Для того, чтобы как можно больше маленьких пациентов смогли получить высокотехнологичную помощь за счёт средств из бюджетов разных уровней, чиновники выделили 40 квот, и ещё столько же — благодаря системе обязательного медицинского страхования.

Теперь оперировать методом лапароскопии в больнице будут в постоянном режиме. Параллельно хирурги будут работать над научно-практическим усовершенствованием высокотехнологичных методик.