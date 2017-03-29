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На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак: РИА "Восток-Медиа"
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На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак

На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак
По прогнозам экспертов, дорожное полотно начнёт основательно разрушаться уже в этом году
сегодня, 11:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк; пресс-служба Хабаровского регионального отделения ОНФ

В Хабаровском крае на трассе Лидога — Ванино эксперты Общественного народного фронта обнаружили участок, на котором работы проводились с явными нарушениями. На них указал координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» по региону Сергей Брагин. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», специалист принял участие в проверке отрезков автодороги, которые ещё можно отремонтировать по гарантии — за деньги подрядчика, если выяснится, что нарушения допустили его сотрудники.

На злополучном участке — с 22-го по 24-й километр — явно бросается в глаза разница во внешнем виде дорожного покрытия. По словам Сергея Брагина, за отрезок трассы заказчик уже заплатил компании-исполнителю, несмотря на то, что сотрудник Хабаровского управления автомобильных дорог отказался подписывать документы по работам, выполненным с нарушениями.


 

«Специалист «Хабаровскуправтодора» не стал подписывать акт выполненных работ, потому что это брак. Но деньги подрядчику всё равно заплатили. Эта информация из открытых источников, она есть на сайте организации», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Брагин.


 

Эксперт указал на конкретные недостатки, которые можно обнаружить уже через четыре месяца после того, как за выполненные работы подрядчику перевели деньги. По прогнозу специалиста, отремонтированный участок не прослужит до конца 2017 года.


 

«У нас в Хабаровском крае дороги ремонтируют не на основании технического состояния и диагностики, а там, где удобно. Данный участок отремонтирован в 2016 году, он рассчитывается согласно сметным нормам. Стоимость этого участка — порядка 20 миллионов. Это деньги из краевого бюджета. В конце сезона мы уже видим, что асфальт разрушается, обочина не уплотнена. Мы видим, что асфальт с вкраплениями, с порами. Туда будет попадать вода — асфальт будет разрушаться. За этот ремонт нельзя платить деньги. Если деньги заплачены, то подрядчик должен привести в соответствие (дорожное полотно — прим. ред.)», — сообщил Сергей Брагин.


 

Подобные нарушения, но в более значительных масштабах, эксперты ОНФ выявили в марте этого года на 170-м километре трассы Лидога — Ванино. На этом участке асфальт уже сильно размыло, а в некоторых местах автомобили просто выбили покрытие с дороги. Определить, кто будет нести за это ответственность, предстоит заказчику — «Хабаровскуправтодору», который сегодня, 29 марта, продолжает инспектировать гарантийные участки автодороги. Жители региона могут отметить проблемные участки автодорожного полотна на «Карте убитых дорог».


 
 
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Комментарии
  • местный  (полчаса назад)

    Из таких участков скоро будет состоять вся трасса. Старое покрытие само собой приходит в такое состояние, их редко кто ремонтирует. А новые участки через год догоняют и перегоняют старые участки по состоянию покрытия. Нет качества и опыта укладки! Никто не отвечает за отвратительную работу! Поэтому получаем такие дороги.



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