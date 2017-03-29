С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт

Дорожные службы не всегда знают о том, что городские трассы находятся в аварийном состоянии

В минувший вторник, 29 марта, жители краевой столицы зафиксировали на камеры своих мобильных телефонов два случая провала асфальта на проезжей части. Первая фотография с места дорожной аварии на перекрёстке улиц Промышленной и Хабаровской появилась в социальной сети Instagram — в группе dtp_khv. Там у обочины обвалилось асфальтное покрытие и образовалась яма. Автолюбитель, попав в неё, рискует остаться в лучшем случае без колеса.

Хабаровчане очень недовольны ежегодным весенним «таянием» асфальта.

«Я сегодня почти в этой яме побывал...», — сообщил ivan_gerasimov4237 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Быстрорастворимый асфальт», — заявил mrcollektor_part2.

«Ну не приживается у нас асфальт, отвергает его земля русская», — добавила ylua_romanycheva.

«Ничего вы не понимаете обычная весенняя яма все по ГОСТу», — пошутил amurneko.

«Кстати, после таких ям чинить подвеску и авто», — рассказал pixeldrift.

«Какой ужас! А потом ещё год по судам ходить и доказывать что ты не олень», — высказался sprosi_khv.

«По Промышленной мы о происшествии знаем — ограждения и знаки выставили. Уже выяснили, что в этом виноваты тепловые сети. Сейчас выясняют, авария ли это была или нет. Если авария на сетях, то нужно проводить работы по её ликвидации. Если нет аварии на сетях, то тепловые сети засыплют яму и, когда подойдёт график дорожных ремонтных работ на улицах Промышленная и Хабаровская, мы заасфальтируем этот участок», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Ирина Коваленко.

Позже в паблике dtp_khv выложили ещё один снимок с аналогичным происшествием, только уже в Кировском районе Хабаровска. Огромная зияющая яма появилась посреди дороги на улице Запарина, напротив здания штаба военного Восточного округа.

В комментариях к этому материалу посыпался шквал критики в отношении градоначальника и системы благоустройства.

«У нас такие классные дороги , хочу по благодарить нашего мэра города , который ничерта не делает для Хабаровска . Еду по центру а такое ощущение что еду где то в деревни по кочкам», — высказался instagr4m.official.

«Дорог вообще нет, одна пародия на них», — критиковал mezinchik.khv.27.

«и это только начало . дороги в трещеНАХ. ямы. большая часть города как стиральная доска.», — заявил aleksandrznamenshcikov.

«Вот она экономия вылезла на ружу!!!», — vostrikov.maks

«Запарина, яшина, Знаменщикова - это одна сплошная яма. Никому дела нет», — пожаловалась nataliauvarova.

«Метров 10 ниже, недели 2 назад такая же яма была, ветки торчали. В темноте влетит кто-нибудь», — заметил khvshnic.

«Несколько лет назад там Икстрейл под землю ушёл...», — вспомнил bulgakoffdenis.

«Экономят. Краснореченская в районе Атриума совершено новый асфальт и уже провалы! Если бы была ответственность за произведённые работы.... А так, бабки от мыли ,отчитались.», — предположил sergey0673.

«Даептваюмать. Из года в год одни и те же места проваливаются (разбиваются, проседают и т.д.). Каждый год одно и тоже. Технологии у них соблюдаются...тьфу аж противно», — негодовал _eropyl_l_lka.

«Ну вот, снег растаял, а за ним асфальт)))», — пошутил tort_e.

«Суровые 3D рисунки Хабаровских дорог», — поддержал предыдущего пользователя 777ramin777

Как оказалось, в отделе благоустройства уже на протяжении почти суток вообще не знают о провалившемся асфальте на улице Запарина.

«Про яму на Запарина у нас нет информации. У нас сегодня по графику ямочный ремонт улицы Серышева — скажем бригаде, чтобы заглянули на Запарина, посмотрели на этот провал. В прошлом году в этом месте постоянно текла вода из штаба округа. И всю улицу Запарина в этом месте заливало водой. И вот всё прошлое лето мы с военными боролись. Не исключено, что опять у них произошла течь, в результате подмыло грунт под асфальтом и произошёл обвал. Обязательно направим специалистов для выяснения причин», — объяснила Ирина Коваленко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о том, как в ночь на 14 марта в краевой столице, напротив арены «Ерофей», при уборке снега с обочин под землю провалился погрузчик. По предварительной версии, обвал асфальта произошёл из-за неправильно проведённых подземных работ по прокладке коммуникаций со стороны строительной площадки, принадлежащей торговой компании «Леруа Мерлен». Спустя неделю там опять появились провалы — сразу в двух местах, на проезжей части и на тротуаре. Инцидент случился на выходных и не принёс разрушительных последствий. Дорожное покрытие прогнулось, но не успело разрушиться полностью.

Агентство также писало о событиях прошлой осени, когда на улице Серышева в Кировском районе глубокую яму, которую долгое время дорожники не могли заделать асфальтом, неравнодушные горожане обозначали для автолюбителей всем, что попадалось под руку — ветками, досками, импровизированными дорожными знаками. Специалисты всё же засыпали яму щебнем и песком. «Заплатка» уменьшала опасность участка для водителей, однако не являлась долговечной.