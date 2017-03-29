В Хабаровске вор залез в чужую квартиру через балкон, взломав дверь

В дальневосточной столице мужчина, в прошлом имевший ряд проблем с законом за имущественные преступления, решил добавить в свою копилку ещё одну судимость. Он украл наличность из чужой квартиры, проникнув в помещение через взломанную балконную дверь. Злоумышленника не остановило даже то, что в одной из комнат находилась престарелая женщина.

В правоохранительные органы обратилась жительница одного из домов микрорайона Большой Аэродром. В то время, пока потерпевшая находилась на работе, в её квартире побывал неизвестный и похитил из сумочки хабаровчанки 30 тысяч рублей наличных денег. Прибывшие на место эксперты установили, что в жильё злоумышленник проник, забравшись по решётке балкона первого этажа. В квартиру он попал, сломав дверь лоджии.

В помещении фигурант провёл несколько минут. Его не смутило, что в одной из комнат отдыхала престарелая мать хозяйки. Обыскав сумочку, которая находилась в прихожей, он похитил деньги и скрылся с места преступления. Следственные органы городского отдела полиции № 8 возбудили уголовное дело по статье «Кража».

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску совместно с коллегами из городского отдела полиции № 8 задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Индустриального района. Ранее он был судим за грабёж, разбой и вымогательство», — уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберут в судебном порядке. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности фигуранта к похожим преступлениям.