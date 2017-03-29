Владельцев хабаровских гаражей научат беречь природу

Власти Хабаровского края дали старт оперативно-профилактическому мероприятию «Гараж». Разъяснительную работу будут вести среди председателей и членов всех гаражно-строительных кооперативов региона.

Об этом на брифинге во вторник сообщил руководитель управления регионального государственного контроля и лицензирования краевого правительства Владимир Есин. По его словам, сотрудники ведомства постараются донести до владельцев гаражей информацию о том, что требования законодательства по охране окружающей среды необходимо соблюдать.

«Сегодня в регионе насчитывается более тысячи ГСК. Мы направили обращения в адрес глав всех муниципальных образований, обратили их внимание на важность соблюдения норм природоохранного законодательства. В специальных памятках содержится информация о том, каким перечнем документов должен располагать директор кооператива и куда ему следует обратиться за их получением», — сказал чиновник.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее частым нарушением в этом секторе становится отсутствие контейнеров для сбора мусора и ёмкостей для отработанных горюче-смазочных материалов. Владельцы гаражей часто не знают, как правильно утилизировать лампы дневного света, в которых содержится ртуть. Председатели кооперативов не располагают паспортами на отходы I — IV класса опасности, которые подлежат обязательной утилизации.

Владимир Есин отметил, что профилактическая операция уже принесла первые результаты. В управление обратились представители нескольких ГСК, заявив о готовности привести в порядок документы и наладить механизм правильного сбора отходов.