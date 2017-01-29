Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом

В дальневосточной столице сегодня, 29 января, волонтёры в рамках акции, посвящённой 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда, раздали горожанам кусочки особенного хлеба. Его испекли по рецепту военного времени — как сообщало агентство, в тесто добавили целлюлозу, опилки, берёзовые почки и сосновую кору. Акция «Блокадный хлеб» состоялась в трёх торговых центрах Хабаровска, и ещё до официального начала собрала десятки горожан в очереди за кусочком памятной еды.













«Мы привезли для посетителей торгового центра «Магазины Радости» 400 кусочков хлеба по 125 граммов, то есть около 50 килограммов. Планировали, что наша акция будет проходить в течение двух часов. Но судя по тому, что ещё до начала мероприятия собралась большая очередь, мы за полчаса весь хлеб раздадим. В «Большой медведице» и «Южном парке» тоже много людей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор патриотической акции «Блокадный хлеб», главный специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев.

«Восток-Медиа» уже писало, что жители Санкт-Петербурга назвали акцию фарсом и абсурдом. По мнению сотрудников государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, блокадный хлеб — это символ, с которым нельзя играть подобным образом. В беседе с корреспондентом агентства организатор мероприятия сообщил, что недовольные патриотическими акциями находятся всегда, но это не повод оставлять без внимания памятные даты истории России.

«В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Тогда к нам придрались за то, что мы раздавали обычный хлеб. А мероприятие назвали не соответствующим исторической значимости. В этом году мы решили испечь хлеб по рецепту, максимально приближенному к традиционному. И на этот раз петербуржцы заявили, что бесполезно предлагать такой продукт людям, избалованным современным разнообразием еды. Я хочу сказать, что недовольные будут всегда. Наша цель — напомнить людям о том, что существуют важные события, которые просто нельзя забывать. К акции подключились первокурсники хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, им было вдвойне интересно поучаствовать в проекте. Мы просто делаем своё дело, и не собираемся на нём останавливаться», — резюмировал Никита Кобзев.













Порционные кусочки хлеба массой по 125 граммов волонтёры раздали хабаровчанам вместе с памятными листовками. Стилизованные под продуктовую карточку времён блокады, они содержат сведения об осаде Ленинграда. Некоторые горожане забрали хлеб домой, а кое-кто не удержался и попробовал его сразу после вручения.









«Необычный вкус, конечно. Жестковато, пахнет деревом. Но и от современного хлеба какой-то оттенок есть. Моя мама пережила блокаду, она рассказывала, что в хлеб добавляли всё что угодно, едва ли не песок. Конечно, сейчас такое тесто никто замешивать не будет. Очень хорошо, что молодёжь интересуется этими событиями и напоминает нам о них», — поделилась впечатлениями пенсионерка Зоя Савельева.













Прогнозы кураторов акции «Блокадный хлеб» оправдались. Весь запас, предназначенный для «Магазинов Радости» — 50 килограммов — разобрали меньше чем за час. По словам Никиты Кобзева, сегодня блокадный продукт получили не только посетители торговых центров, но и обитатели Домов ветеранов.





«Мы отвезли несколько булок испечённого хлеба ветеранам, которые проживают в специализированных учреждениях, а также тем блокадникам Ленинграда, которые проживают в Хабаровске сегодня. Поздравили их с праздником и подарили эти символические кусочки. Вряд ли они будут их пробовать, но им приятно, что память о тех событиях до сих пор жива», — озвучил организатор.