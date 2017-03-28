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Картина дня в Хабаровском крае: заправка в огне и грехи "Водоканала"

Картина дня в Хабаровском крае: заправка в огне и грехи "Водоканала"
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
сегодня, 19:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com, РИА "Восток-Медиа", "Типичный Хабаровск"

Ежедневный обзор нашей ленты на этот раз начнём с грамотности. «Тотальный диктант» в Хабаровске всё-таки будет. Штаб всероссийской акции нашёл кураторов, которые взялись за координацию в краевом центре. Проверить себя можно будет в Тихоокеанском государственном университете и в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» — один из главных партнёров проекта.

Где письмо, там и чтение. Шкафу Серёге исполнился год. Он стал одним из основателей полноценного движения буккроссинга в дальневосточной столице. После этого у него появилось множество последователей. Причём приобщают хабаровчан к чтению не только участники проекта «Книжный шкап», но и обычные горожане. А вот привить любовь к книгам подрастающему поколению пытаются с помощью акции «Всероссийская неделя детской и юношеской книги». К ней присоединились десять библиотек дальневосточной столицы.

Сегодня в Хабаровске было тепло, а местами чересчур жарковато. Так, на улице Халтурина полыхали цистерны с топливом. Почти 30 пожарных боролись с возгоранием: надели огнеупорные костюмы и ударили по проблеме пеной. Потушили, обошлось без взрыва, но один человек всё же пострадал — с ожогами его увезли в больницу. От потепления хабаровчане раздеваются, причём некоторые — до трусов. Горожане заметили у подножия Утёса практически обнажённого мужчину, беззаботно принимающего солнечные ванны. А трое нетрезвых любителей сплава по рекам отправились в путешествие по Амуру. В качестве плавсредства выбрали льдины, но прокатались недолго — вызвали спасателей, поскольку причалить к берегу самостоятельно не смогли.

Тема воды стала для Хабаровска очень актуальной — директора «Водоканала» и его зятя арестовали. Подозревают их в миллионных хищениях бюджетных средств. Сам глава предприятия виновным себя не считает. Зато в «грехах» уже признались несколько его сообщников, которые проходят по уголовному делу в качестве фигурантов. У них нашли около 60 похищенных миллионов рублей, причём почти 50 миллионов — у одного человека. В ближайшее время Владимиру Стеблевскому предъявят обвинение и не исключено, что добавят несколько статей.

Дальний Восток — территория чудес. Так, в Хабаровском крае общественники нашли спортивный полуфабрикат — в Советской Гавани до сих пор не работает физкультурно-оздоровительный комплекс, который местные чиновники торжественно и пафосно открыли три года назад. В здании нет сантехники и системы вентиляции, а в бассейне отсутствует керамическая плитка — всплыла, говорят. А в ЕАО таинственно исчез целый завод. «Мой сосед корова» не живёт по адресу, указанному на упаковке. Предприятие в итоге отыскали, вредных бактерий и веществ в молоке не нашли, но за недостоверную информацию пальчиком пригрозили.

Вскрытие покажет: на трассе Лидога — Ванино проверяют дорожное полотно. Если экспертиза подтвердит, что асфальт уложили некачественно, то ответственность за ремонт будет нести подрядная организация. А пока магистраль остаётся  одной из самых опасных в крае.

 
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