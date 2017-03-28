Хабаровскому краю не хватает местного молока

Потребность в молоке собственного производства испытывает Хабаровский край. Его дефицит сказался и на снижении общего объёма выпуска такой продукции. Переломить ситуацию должны крупные проекты, в том числе в области сельского хозяйства. Это позволит повысить самообеспеченность предприятий собственной сырьевой базой, сделать их более конкурентоспособными.

«В сельском хозяйстве в настоящее время реализуются и планируются к реализации проекты, которые в среднесрочной перспективе позволят увеличить производство мяса, молока, яиц, овощей закрытого грунта, картофеля, в долгосрочной — овощей открытого грунта», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу.

По информации пресс-службы «белого дома», сейчас в регионе делают больше полуфабрикатов, кондитерских изделий, мороженого и алкогольной продукции. Однако индекс производства по сравнению с 2015 годом снизился и составил 97,1 %. Выйти на новые рынки и модернизировать предприятия поможет правительство. Краевые власти выделят субсидии на условиях возвратного финансирования. Предварительно, на эти цели ежегодно будут направлять от 60 до 80 миллионов рублей.

«Сумма в масштабах отрасли невелика, но, если нам удастся доказать эффективность программы на практике, в перспективе её обеспечение может быть значительно увеличено. Финансовая поддержка для наших производителей, которые испытывают нехватку оборотных средств, крайне важна», — заявил Николай Крецу.

Перспективным направлением краевые власти считают и экспорт продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Некоторые предприятия региона уже поставляют свою продукцию в КНР.

Недавно губернатор Вячеслав Шпорт заявлял, что край закрывает потребности в производстве молока всего на 14-15 %. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что глава региона предложил заняться производством этой продукции вьетнамским инвесторам и уже предложил им четыре проекта.