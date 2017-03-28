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Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино: РИА "Восток-Медиа"
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Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино

Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Специалисты и эксперты ОНФ откликнулись на жалобы жителей региона
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк

Трассу Лидога — Ванино в Хабаровском крае сегодня, 28 марта, начали инспектировать на предмет недоработок компаний-подрядчиков. По словам жителей региона, сданные несколько лет назад участки дороги уже сейчас размываются осадками и разрушаются. Чтобы исправить ситуацию, специалисты «Хабаровскуправтодора» взяли образцы с гарантийных отрезков на исследование.


 

 

 

Дорожное полотно магистрали Лидога — Ванино считается одним из опасных для водителей в крае. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», так трассу охарактеризовали эксперты регионального отделения Общественного народного фронта, когда посетили проблемные участки минувшей зимой.  Толстый слой снежного наката говорил о том, что дорогу длительное время не чистили. Во время ухудшения погодных условий она попадает в число первых трасс, которые закрывают для движения автобусов и большегрузов. Строительство полотна длится с 1999 года, но его качество до сих пор вызывает большие вопросы общественников, экспертов и депутатов.


 

 

Всего специалисты проверят 14 гарантийных участков — тех, по которым подрядчиков можно принудить к ремонту, если в разрушении покрытия виноваты именно они. Чтобы это выяснить, сотрудники «Хабаровскуправтодора» берут образцы полотна. Так, в районе 62-го километра эксперты сделали вырезку, которую сегодня же должны залить асфальтобетоном.


 

«Подрядная организация несёт гарантийные обязательства по устранению нарушений. Данный участок был сдан в 2014 году. Гарантия на каждый участок — пять-семь лет. Сейчас весна пришла, происходит оттаивание, все недостатки вылезают наружу. Делается вырубка асфальтобетонного полотна, привозится в лабораторию, где проводится экспертиза», — рассказал заместитель начальника Хабаровского управления автомобильных дорог по безопасности Григорий Мотовников.


 

 

Если экспертиза подтвердит, что асфальт уложили некачественно, то ответственность за ремонт будет нести подрядная организация. Вопрос решается в судебном порядке: заказчик подаёт иск и добивается проведения работ. Но, пока все замечания будут устранены, может пройти долгое время, в течение которого трасса останется опасной. На конкретные недостатки покрытия указал эксперт регионального отделения Общественного народного фронта Сергей Брагин.

«Вот трещины, вот просадка, там ещё трещины — продольные, поперечные», — сообщил специалист.


 

 

«В проекте закладывалось по ГОСТу 61-63 года. Сейчас грузовое движение изменилось. Вы посмотрите, какие грузы сюда возят. А эти дороги не предусмотрены под такую нагрузку, если уж правду говорить. Но мы работаем согласно контракту и проекту», — парировал представитель одной из подрядных организаций «Дальстроймеханизация».

Сергей Брагин объяснил, что вопрос проектировки участков трассы лежит на плечах заказчика работ. Однако он отметил, что дорожное полотно справляется с весом транспорта, несмотря на выполнение работ по старому ГОСТу, и это видно визуально.


 

«Если бы была высокая нагруженность, то мы бы увидели колейность. Но данный участок нагрузку выдерживает, — объяснил координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» по Хабаровскому краю Сергей Брагин. — Если выявятся нарушения, мы сначала в рабочем порядке отработаем с «Хабаровскуправтодором». Если они не примут меры, то мы, соответственно, обратимся уже в органы прокуратуры, в другие исполнительные органы, чтобы добиться того, чтобы дорога отвечала нормам безопасности».

 
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