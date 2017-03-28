С пожара на АЗС в Хабаровске в больницу увезли мужчину

В краевой столице ликвидировали пожар, вспыхнувший на автозаправочной станции на улице Халтурина. Человеческих жертв удалось избежать, однако в больницу попал один человек — сотрудники скорой помощи доставили его с ожогами в больницу.

«В 11:57 пожар полностью ликвидировали, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Погибших нет. Причины и размер материального ущерба устанавливаются», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Агентство писало, что сообщение о возгорании на телефон пожарной службы поступило в 10:27. Через пять минут на место прибыл первый расчёт. Всего с огнём боролись 28 человек в специальных защитных костюмах и восемь единиц техники. Сначала три цистерны, две из которых были с топливом, охлаждали водой, а затем тушили пеной. Также пожарные защищали рядом стоящие здания и сооружения от распространения огня. Пострадавший к числу огнеборцев не относился.

Пользователи Instagram сообщали, что пламя распространилось на УАЗ, стоявший в резервуарном парке. В стационарных цистернах выгорело около 20 тонн горючего.