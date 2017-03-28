Большинство хабаровчан готовы начинать рабочий день с 9 утра

Им всё равно, когда просыпаться и приступать к своим обязанностям

Около трети жителей дальневосточной столицы являются «жаворонками» — им проще работать по утрам. Ещё 40 % хабаровчан считают, что их производительность зависит от многих факторов, а около 28 % признали себя «совами». Такие выводы сделали эксперты портала по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они провели опрос, в котором поучаствовали 935 горожан.

По данным исследования, почти половина хабаровчан — около 47 % — предпочитают работать по стандартному графику, с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00. Треть жителей дальневосточной столицы делают выбор в пользу свободного рабочего дня, а 13 % согласны на сменный график работы. Остальных интересует трудовое расписание, которое начинается после обеда.

Примерно треть «сов» — 35 % — не возражают против того, чтобы начинать работать в 9 часов утра, но большинство всё же хочет иметь возможность просыпаться позже. Сменный график интересует 14 % таких хабаровчан, а ещё 1% — за ночной труд.

На вопрос: «Что вам помогает взбодриться на работе?» 70 % ответили, что чаще всего пьют кофе или чай, а также перекусывают. Некоторые — около 26 % — болтают с коллегами, ещё 19 % предпочитают небольшие прогулки. Перекур помогает настроиться на работу 16 % хабаровчан, сёрфинг новостей и просмотр социальных сетей выбирают 17 %, а физическая разминка стала выходом для 13 % жителей города. Некоторые счастливчики — их всего 1 % — позволяют себе вздремнуть на рабочем месте. Считанные работники слушают музыку или умываются холодной водой.

Что касается кофе, примерно 50 % опрошенных выпивают за один рабочий день 1-2 кружки ароматного напитка. Ещё 30 % не представляют трудового процесса без трёх и более чашек. А у 5 % нет возможности пить кофе в офисах.

При этом среди любителей напитка больше всего продавцов (16 %), бухгалтеров и водителей (по 12 %). А вот настоящий ценителей оказалось не так много — только треть опрошенных пьют натуральный кофе. Эта цифра изменяется в зависимости от статуса опрошенного: среди руководителей натуральный кофе на работе пьют 47 %, тогда как среди рабочих — только 23 %.