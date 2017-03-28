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Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях: РИА "Восток-Медиа"
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Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение
сегодня, 15:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина, пресс-служба администрации Хабаровска

Руководитель хабаровского муниципального предприятия «Водоканал» Владимир Стеблевский отрицает свою причастность к хищениям бюджетных средств, выделенных для строительства Тунгусского месторождения в краевой столице. В ближайшее время главе организации предъявят официальное обвинение и, вероятнее всего, продлят срок ареста. Не исключено, что, кроме мошенничества в особо крупном размере, ему придётся ответить за использование служебного положения и по другим статьям Уголовного кодекса.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 26 марта Владимира Стеблевского взяли под стражу по ходатайству следователя. Правоохранительные органы начали проверку законности деятельности муниципального предприятия после жалоб гражданских активистов и серий публикаций в СМИ и социальных сетях. 

«Директор предприятия в настоящее время выражает позицию непризнания вины. Ряд лиц указали на свою причастность и причастность других в совершении хищения бюджетных средств», — сообщил на брифинге в дальневосточной столице заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю Илья Соловых. 

Уголовное дело в отношении Владимира Стеблевского возбудили 17 февраля этого года. Кроме него, фигурантами стали его зять, главный инженер «Водоканала» и ещё двое сотрудников муниципального предприятия, занимавшие руководящие должности. Один из них сейчас находится в больнице. В интересах следствия имена и фамилии фигурантов не разглашаются. Родственник Стеблевского также арестован, остальных отпустили под подписку о невыезде. По месту их жительства и в домах близких родственников сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли больше 60 миллионов рублей, при этом около 50 миллионов нашли у одного человека.

«У одного конкретного лица изъяли порядка 50 миллионов. Денежные средства находились в общедоступных местах. Конечно, они не лежали в прихожей на столике. Но особого сокрытия денежных средств не было, так же как счётов в банках и недвижимости», — отметил Илья Соловых.

Деньги руководство МУП систематически похищало с 2006 по 2015 год в рамках исполнения муниципального контракта. По версии следствия, фигуранты завышали стоимость работ и поставляемого оборудования ещё до стадии подписания договора. Только с 2010 по 2013 размер похищенных бюджетных средств превысил пять миллиардов рублей. Сроки выполнения контрактов давно истекли, а объект водозабора так и не функционирует в полной мере.

Чтобы получить деньги, руководители привлекали субподрядчиков — предприятия, где работали их родственники. Так, член семьи одного из подозреваемых представляет в Хабаровске немецкую фирму. С ней предприятие заключило договор на поставку оборудования. Получив деньги, компания выполнила не весь объём работ и быстро объявила себя банкротом.

На полученные деньги и дивиденды от иностранных компаний фигуранты покупали недвижимость в России и за рубежом, земельные участки, парковочные места и автомобили. На их счетах нашли больше 200 миллионов рублей. Когда началась проверка, соучастники быстро начали переписывать имущество, снимать деньги и переводить финансы в другие банки.

Администрация Хабаровска официальных комментариев представителям следственного управления не давала, однако проверка дойдёт и до городских чиновников. Не исключено, что фигурантов уголовного дела будет больше. Проверят и компании, которые сотрудничали с «Водоканалом» при строительстве водозабора. Агентство писало, что мэр краевой столицы Александр Соколов воздержался от конкретных комментариев по поводу ситуации на предприятии и заявил, что сам узнал о ней из СМИ. 

 
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