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В Хабаровске у подножия Утёса заметили раздетого мужчину

В Хабаровске у подножия Утёса заметили раздетого мужчину
Горожане гадают, что он мог там делать
сегодня, 14:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: "Типичный Хабаровск"

«Пляжный сезон открыт» — с таким названием паблик «Типичный Хабаровск» опубликовал сообщение местного жителя Константина Байдина. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» сфотографировал мужчину, стоящего в нижнем белье на берегу Амура — у подножия Утёса. На снимке чётко видно, что человек одет не по сезону: сверху, по набережной, идёт парочка в тёплых куртках, а на реке ещё лежит снег. Однако мужчину это никак не смущает — он, практически обнажённый, стоит у бетонных плит и, вероятнее всего, принимает солнечные ванны или делает зарядку.


 

Пользователи «ВКонтакте» выдвинули несколько версий по поводу увиденного:

«Что бы не делать, лишь бы не работать», — заявила Татьяна Смирнова (орфография и пунктуация пользователей сохранены — прим. ред.).

«Татьяна, может он закаляется))», — ответил Николай Герасимов.

«Сэкономил на солярии», — предположила Наталья Костина.

«Мы ржем, а человек кайфует)) Зато, потом летний загарчик на весенний классно ложится;)», — добавила Татьяна Фомичёва.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о жителях дальневосточной столицы, расхаживающих в общественных местах в нижнем белье. Были и случаи прогулок в стиле ню. Так, в марте 2015 года две хабаровчанки, играющие в снежки нагишом в центре города, взбудоражили воображение мужской половины населения не только в краевой столице, но и по всей стране. Участницы скандально известной фотосессии, которую обсуждали в течение недели, попали в поле зрения авторов программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Начиная развлекательное шоу, его ведущий заговорил о весне, о её наступлении в России и о том, как её встречают в разных регионах. Он отметил, что увиденный кадр из Хабаровска возмутил его. 


 

В начале осени 2016 года в социальной сети Instagram хабаровчане опубликовали фотографию жилого дома № 11 по улице Фрунзе. На кадре видно, как на фоне рассветного неба по крыше разгуливает мужчина. Пользователи предположили, что объект фотосъёмки был обнажён. 


 

В конце ноября 2016 года в дальневосточной столице пассажиры общественного транспорта заметили местного жителя в шортах и кроссовках — больше на нём ничего не было. Мужчину с голым торсом и рюкзаком за спиной увидела читательница РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в автобусе № 25. Чаще всего мужчину видят в транспорте, который следует из центра в Южный микрорайон и обратно. Его наряд неизменен: шорты, кроссовки, портфель. Некоторые видели примечательного жителя Хабаровска в шапке. Тем, кто спрашивал горожанина о причинах такого внешнего вида в зимний мороз, мужчина отвечал, что закаляется.


 
 
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