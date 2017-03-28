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В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась банда "банкиров": РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась банда "банкиров"

В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась банда "банкиров"
Злоумышленники заработали почти 30 миллионов рублей на транзитных переводах денег
сегодня, 13:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице готовят судебный процесс над организованной преступной группой, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Именно такая статья Уголовного кодекса указана в обвинительном заключении, которое утвердила прокуратура.

С февраля по ноябрь 2015 года криминальная компания, которую возглавляла 28-летняя женщина, ранее судимая за мошенничество, провела безналичным путём около миллиарда рублей. Деньги переводили через счета 13 подставных организаций и тут же обналичивали. Махинация заключалась в  том, что злоумышленники предоставляли бизнесменам услуги транзита денег по фиктивным сделкам. Преступники умело проводили аферы ввиду своих профессиональных навыков — в группировку входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. По предварительным подсчётам, группировке удалось заработать около 29 миллионов рублей.

«Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Все участники группы «бывших банкиров» ждут суда под подпиской о невыезде.

 
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