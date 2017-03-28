Цистерны с топливом полыхают на заправке в Хабаровске

В краевой столице на автозаправочной станции в районе улицы Халтурина полыхает цистерна с топливом. Почти 30 пожарных сейчас охлаждают их водой, чтобы не допустить перегрева и возможных печальных последствий.

Публикация от ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Мар 27 2017 в 6:53 PDT

«Сообщение о возгорании на телефон пожарной службы поступило в 10:27. Через пять минут на место прибыл первый расчёт. Сейчас там работают восемь единиц техники и 28 человек личного состава. Они охлаждают три цистерны, две из которых с топливом, и защищают рядом стоящие здания и сооружения от распространения огня», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По её словам, сейчас пожарные готовятся к пенному удару, который позволит снизить интенсивность горения. Специалисты работают в огнеупорных костюмах. Все причины и обстоятельства произошедшего эксперты будут выяснять после того, как пожар полностью ликвидируют. Пока неизвестно, сколько времени уйдёт на тушение.

Пользователь Instagram mestopro.khv сообщает, что пламя распространилось на УАЗ, стоявший в резервуарном парке. В стационарных цистернах выгорают около 20 тонн горючего.

«Тушение идёт без видимого успеха, пожарные применяют пену. Горящий соляр кипит, выплескиваясь из горловин. Площадь пожара на момент прибытия караула составила 100 квадратных метров, есть угроза распространения огня на промплощадку», — говорится в подписи к фотографии с места пожара.