В детских библиотеках Хабаровска запустили акцию "Неделя книги"

В десяти детских библиотеках краевой столицы стартовала «Всероссийская неделя детской и юношеской книги». Эта ежегодная акция несёт своей целью приучить ребят к писательскому искусству, а также развлечь школьников интересными и познавательными мероприятиями в дни весенних каникул. Впервые такое мероприятие прошло в Москве 23 марта 1943 года по инициативе писателя Льва Кассиля.

«Было тяжёлое время и детей решили подбодрить, поднять настроение — собрали и провели праздник «Литературного героя». Позже это мероприятие стало традиционным и проводится ежегодно во время весенних каникул. Правильно называется эта акция «Всероссийская неделя детской и юношеской книги». Многие библиотеки в ней участвуют, и мы участвуем. Акция стартовала 27 марта и закончится 31 марта», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный библиотекарь центральной городской детской библиотеки имени Гайдара Любовь Соловьёва.

В минувший понедельник, 27 марта, во всех участвующих в акции учреждениях прошли мероприятия в честь открытия недели детской книги. У каждой библиотеки была своя программа.

«У нас — в библиотеке имени Гайдара — был литературный праздник «Юбилейная мозаика-2017». Мы детям рассказали, что день рождения отмечают не только девчонки и мальчишки, но и любимые писатели и поэты. К нам в гости приходил писатель Сухаров. В программе был кукольный спектакль двух котов — кота в сапогах и учёного кота. Герои представления провели экскурсию по юбилейным датам и книгам этого года. В завершение посмотрели электронную презентацию истории недели детской и юношеской книги», — объяснила Любовь Соловьёва.

Каждый день посетителей библиотек ждут новые мероприятия. Детей познакомят с новинками литературы, проведут познавательные занятия, приуроченные к году экологии, театрализованные представления, мастер-классы по оригами, а в день закрытия покажут мультфильмы. Стать гостем любого из событий насыщенной программы может любой школьник.