Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске завершился судебный процесс над поваром-убийцей: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 18:40
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Дети Приморья поют о любви и войне
Дети Приморья поют о любви и войне
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
сегодня, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 10:40
Экс-чиновница в Приморье поплатилась за покупку Land Cruiser Prado
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
сегодня, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
вчера, 19:19
Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию
сегодня, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
3

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 15:25
3

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 10:13
2

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 11:40
2

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 15:57
2

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 11:00
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
сегодня, 11:01
1

Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик
сегодня, 11:10
1

Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
сегодня, 11:47
1

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
сегодня, 13:20
1

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам сегодня, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 442



Система Orphus

В Хабаровске завершился судебный процесс над поваром-убийцей

В Хабаровске завершился судебный процесс над поваром-убийцей
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы
сегодня, 10:55
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице суд вынес приговор повару, который задушил свою возлюбленную, а после пытался покончить с собственной жизнью. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Убийство», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о событиях 23 июля 2016 года. Женщина — будущая жертва преступления, пришла в гости к осуждённому, который проживал в квартире, расположенной в Центральном районе Хабаровска. Между ними вспыхнула ссора на фоне выяснения личных отношений — девушка пыталась расстаться с молодым человеком. Он, в свою очередь, пытался сохранить отношения, но, понимая, что на уговоры возлюбленная не поддаётся, задушил её. После этого мужчина написал предсмертную записку и попытался свести счёты с жизнью — злоумышленник нанёс себе 15 ножевых ранений. Затем он позвонил своим приятелям и сообщил о произошедшем. Те вызвали скорую помощь. В больнице врачи прооперировали раненого, а 27 июля — уже в рамках заведённого уголовного дела — следователи пришли к выводу о необходимости взятия под стражу 26-летнего подозреваемого. В январе 2017 года материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.

Убийца ранее вёл законопослушный образ жизни, судим не был, работал в одном из хабаровских кафе поваром. С учётом всех обстоятельств суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru