Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Комсомольские самолёты вышли в рейсы из Брюсселя в города Европы: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 18:40
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Дети Приморья поют о любви и войне
Дети Приморья поют о любви и войне
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
сегодня, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 10:40
Экс-чиновница в Приморье поплатилась за покупку Land Cruiser Prado
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
сегодня, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
вчера, 19:19
Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию
сегодня, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
3

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 15:25
3

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 10:13
2

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 11:40
2

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 15:57
2

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 11:00
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
сегодня, 11:01
1

Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик
сегодня, 11:10
1

Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
сегодня, 11:47
1

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
сегодня, 13:20
1

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам сегодня, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 442



Система Orphus

Комсомольские самолёты вышли в рейсы из Брюсселя в города Европы

Комсомольские самолёты вышли в рейсы из Брюсселя в города Европы
Sukhoi Superjet 100 выполнил первый полёт в составе авиакомпании Brussels Airlines
сегодня, 10:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: scac.ru

Самолёты Sukhoi Superjet 100, произведённые в Комсомольске-на-Амуре, начали выполнять регулярные рейсы в составе авиакомпании Brussels Airlines. Первый полёт из Брюсселя состоялся 26 марта. Воздушное судно отправилось в Ниццу.

«Брюссельские авиалинии» будут летать на SSJ 100 в 17 европейских городов, в том числе в Берлин, Копенгаген, Вену, Ниццу, Болонью, Женеву, Прагу и Милан. Также планируется, что борт будет доставлять пассажиров в аэропорт Стокгольма, но у SSJ-100 пока нет на это разрешения. Авиаперевозчики должны решить этот вопрос в начале июня этого года.

По информации пресс-службы министерства экономического развития Хабаровского края, три самолёта из Комсомольска-на-Амуре на два года в «мокрый» лизинг «Брюссельские авиалинии» получили от ирландской авиакомпании CityJet — это два борта из Дублина  и один из Венеции. Ещё один Superjet продолжит выполнять полёты в составе CityJet.

Четвёртый SSJ-100 EI-FWD должен был поступить в парк CityJet в конце 2016 года, однако в Венеции самолёт «одели» в ливрею «Брюссельских авиалиний», поэтому рейсы в составе CityJet он не выполнял. Это 105-й самолёт, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, его заводской номер 95111. Первый рейс он совершил 31 мая 2016 года, а в июле перелетел в Венецию в Центр кастомизации SuperJet International.

В этом году «Гражданские самолёты Сухого» завершили разработку эскизного проекта удлинённой версии лайнера SSJ-100SV. Он рассчитан на 120 пассажиров. На авиасалоне в Ле Бурже и на МАКС-2017 компания представит самолёт потенциальным покупателям. Дальность полёта лайнера составит 3700 километров, а максимальная взлётная масса — 55 тонн.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что приобрети 12 самолётов Sukhoi Superjet 100 решил Иран. Предварительного соглашения о поставке страны достигли в декабре 2015 года. Также агентство сообщало, что Superjet может стать базовой машиной для авиаперевозок внутри Египта. Планировалось поставлять его по схеме trade-in — в обмен на старые Embraer 170.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru