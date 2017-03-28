Сотрудница хабаровской клиники заработала на выдуманном прайсе

В краевом центре правоохранители поймали работницу стоматологической клиники. Обманным путём девушка похитила десять тысяч рублей своей клиентки. Оказалось, что злоумышленница придумала для горожанки свой прайс услуг — цены в нём существенно отличались от утверждённых в учреждении.

В правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска, которая пострадала от противозаконных действий сотрудницы частной стоматологической клиники. Женщина проходила там курс лечения, после которого ей выставили счёт на оплату услуг. По ряду позиций он отличался от официального прейскуранта компании. Клиентка перепроверила информацию и высказала претензии администратору. Сотрудница клиники под нажимом клиентки согласилась с её доводами и пообещала вернуть порядка десяти тысяч рублей, но обещанное так и не выполнила.

Оперуполномоченные городского отдела полиции выяснили, что злоумышленница по личной инициативе указала в счёте на оплату искажённые данные. Она завысила цены на некоторые виды стоматологических услуг. Разницу девушка похитила и потратила на личные нужды.

Раньше у 26-летней подозреваемой не было проблем с законом. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, теперь хабаровчанка фигурирует в уголовном деле по статье «Мошенничество». Сотрудницу клиники отпустили под подписку о невыезде, а стражи правопорядка выясняют, нет ли за девушкой других нарушений.