Новый дворец бракосочетаний в пригороде Хабаровска приступил к работе

Создать новую ячейку общества теперь можно в селе Краснореченское на территории парка «Ривьера» туристического комплекса «Заимка». Возгласы «Горько!» там можно будет услышать даже в воскресенье. Теперь перед молодожёнами Хабаровского района появится выбор — отметить торжество в ЗАГСе села Мирное, или в некогда императорском дворце.

Одними лишь брачными церемониями на «Заимке» решили не ограничиваться.

«То, что не могли мы себе позволить в силу того, что органы ЗАГС очень насыщены работой, по регистрации актов гражданского состояния иного рода: это и перемена имени, это и усыновление, и удочерение, и масса другой работы», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

В новом Дворце бракосочетаний уже заключён первый брак. Наталья и Максим Чернышёвы живут в селе Мирное, но ради того, чтобы поклясться в вечной любви друг к другу в зале с видом на Амурскую протоку, они проделали путь в 30 километров.

Не так давно зал, в котором соединяют сердца молодожёны, был частью гостиничного номера. В нём не раз отдыхала после концертов Алла Пугачёва. Однако сто лет назад этот зал «наблюдал» историю любви китайского императора Пу И с русской девушкой. Полностью дворец сменил амплуа в прошлом году. На его реконструкцию ушло 15 миллионов рублей. На открытии присутствовали заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев, глава Хабаровского района Денис Удод и президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов.