Житель Нового Ургала угнал авто и продал его в Амурской области

В Верхнебуреинском районе стражи правопорядка раскрыли кражу иномарки стоимостью в 400 тысяч рублей. Они задержали жителя посёлка Новый Ургал, который успел продать угнанное авто в соседнем регионе. Теперь машину разыскивают, а фигурант дожидается окончания следствия за решёткой.

В дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от жителя посёлка Новый Ургал. Мужчина сообщил, что трудоустроен на одном из местных предприятий. На ночь он парковал свой автомобиль в тёплом гараже, который принадлежал организации-работодателю. Утром, придя на работу, заявитель обнаружил пропажу своего автомобиля. Ущерб от кражи житель Нового Ургала оценил в 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 23-летний местный житель. Фигурант взломал замок ворот гаража и похитил транспортное средство. Со слов злоумышленника, похищенный автомобиль он продал неизвестному на автотрассе Чита — Хабаровск вблизи города Белогорск Амурской области.

«В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску похищенного транспортного средства. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.