В Хабаровске у горожан есть повод поздравить друзей-историков

Ежегодно 28 марта международное сообщество отмечает праздник деятелей науки, которые посвятили себя делам давно минувших дней. Сегодня празднуют Всемирный день историка.





Долгое время историю не рассматривали в качестве отдельной науки, относя её к искусству и литературе. Не случайно в греческой мифологии покровительницей истории считалась одна из муз, которую изображали в виде молодой женщины с одухотворённым лицом и со свитком папируса или пергамента в руке. Имя музы истории — Клио — произошло от греческого слова «прославляю». И действительно, первые летописи, хроники, биографии посвящались, в основном, прославлению правителей.





В современной мировой исторической литературе встречаются самые разнообразные определения предмета истории, вплоть до диаметрально противоположных. Насчитывают до 30 дефиниций предмета истории как науки. Определение связано с мировоззрением историка, его философскими взглядами.





Некоторые авторы относят историю к гуманитарным наукам, другие — к общественным, кое-кто рассматривает её как нечто среднее между этими двумя дисциплинами. Изучение этого предмета часто сопряжено с определёнными практическими или теоретическими целями, но может быть и проявлением обычного человеческого любопытства. Так, истории, популярные в той или иной культуре, но не подтверждаемые сторонними источниками (например, легенды о короле Артуре), считаются обычно частью культурного наследия, а не «беспристрастным исследованием», которым должна быть любая часть истории как научной дисциплины.