Трассу Хабаровск — Комсомольск на время перекрыли для автобусов

Междугороднюю трассу, связывающую Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, временно перекрыли. Ограничение ввели сегодня, 28 февраля, из-за ухудшения погодных условий. Как сообщают в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД, на дорогах региона сейчас наблюдаются сильный снег, метель, недостаточные условия видимости и образование гололёда на проезжей части.

«Балансодержателем автомобильной дороги КГКУ «Хабаровскуправтодор» введено временное ограничение движения автобусов категорий «М2» и «М3», осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня в дальневосточной столице было необычайно тепло для конца февраля. Температура воздуха достигла 0 градусов по Цельсию. В первый день весны, по данным синоптиков, на улице будет так же комфортно, скорость ветра может достигнуть 5-10 метров в секунду. Однако всплеск тепла будет кратковременным и непродолжительным: с волной арктического воздуха в край придёт похолодание, которое продолжится до 6 марта.