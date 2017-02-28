Туристические маршруты в Хабаровском крае проверят на наличие гидов

В Хабаровском крае началась аккредитация туристических маршрутов. Их оценивают по наличию профессиональных гидов, новизне и актуальности направления, безопасности, транспортной доступности. Добровольную процедуру прошло уже около 30 компаний, которые предложили более 70 турпродуктов.

Сейчас в регионе активно развиваются культурно-познавательный, деловой, событийный, этнографический, экологический и экстремальный туризм. Новыми стали военно-патриотическое, образовательное, промышленное, гастрономическое и сельское направления. Как отметил заместитель министра культуры — начальник управления по туризму Виталий Селюков, аккредитация гарантирует качество предоставляемых услуг. Маршруты, которые одобрили эксперты, включат в специальный региональный сборник для туристов.

«Туризм остаётся одним из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики в регионе. Это подтверждает и устойчивая динамика роста ключевых показателей в 2016 году. Так, въезд российских и иностранных туристов в край увеличился на 13,2 % и составил 554,7 тысячи человек. Особый интерес к региону наблюдается со стороны жителей КНР, Республики Корея, Германии и США. В общей сложности край посетили более 36 тысяч гостей из зарубежья», — рассказал Виталий Селюков.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, туристскую отрасль в регионе развивают в рамках государственной программы. Общий объем её финансирования на период до 2020 года составит 9,1 миллиарда рублей.