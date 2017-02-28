Речка Чёрная в Хабаровске пострадала от сброса сточных вод

Хабаровчанин пожаловался экологическим инспекторам на загрязнение русла реки Чёрная, а именно — на несанкционированный сброс сточных вод. Его обращение стало основанием для рейда межведомственной комиссии, представители которой осмотрели предполагаемые места экологических нарушений, а также всю береговую линию вдоль проспекта 60-летия Октября вплоть до улицы Аэродромной. В ходе осмотра проверяющие выявили два источника сброса горячей воды.

«В первом случае подтвердился факт сброса в районе улиц Аэродромная и Огородная. При этом трубопроводов, через которые предприятия могли бы вести сброс нечистот, экологический инспектор не выявил. По мнению эксперта, это говорит о вероятном порыве сетей водоснабжения и водоотведения. Информация по обнаруженной аварии была направлена в комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом для её дальнейшего устранения. Также в районе пересечения проспекта 60 лет Октября и улицы Скобелева выявлен источник сброса горячей воды из теплотрассы. Как отметили специалисты управления, здесь также зафиксирован аварийный сброс воды, для последующего устранения которого информация передана в департамент Росприроднадзора по ДФО», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист пресс-службы управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Лариса Антипченко.

Департамаент Росприроднадзора по ДФО предоставил доказательства загрязненности вод реки Чёрная — результаты проб показали превышение предельно допустимых коэффициентов содержания нефтепродуктов в 2,6 раза.

Инспекторы в ходе осмотра русла реки отметили и положительную тенденцию. В пределах водоохранной зоны они не обнаружили несанкционированных свалок. Отсутствие мусора — заслуга рейдов двухмесячной давности. Тогда инспекторы зафиксировали свалки на берегах Чёрной, после чего в комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом направили предписания для устранения нарушений.

«В течение года ежемесячно запланировано проведение рейдов по всем малым рекам, которые расположены в Хабаровске и Хабаровском районе. Будут обследоваться источники сбросов, будут выявляться несанкционированные свалки. Инспекторы будут выносить предписания для их устранения. Максимально возможно будут выявляться нарушители, которые будут привлекаться к административной ответственности», — добавила Лариса Антипченко.