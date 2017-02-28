В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика

В посёлке Ванино Хабаровского края сегодня, 28 февраля, обнаружили тело мальчика, о пропаже которого объявили днём ранее. Правоохранители ведут расследование уголовного дела по статье «Убийство». Однако они не исключают, что ребёнок мог скончаться вследствие несчастного случая.





«Сегодня в результате поисковых мероприятий в посёлке Ванино у подножия горки под снегом обнаружено тело исчезнувшего мальчика. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребёнка. По предварительным данным, мальчик мог погибнуть в результате несчастного случая — скатившись с горки, он провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», малолетний ребёнок пропал после того, как ушёл гулять. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — так у правоохранительных органов появляется больше полномочий для розыскных мероприятий. Чтобы установить местонахождение мальчика, проводились масштабные поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники полиции и волонтёры.