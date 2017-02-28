Учащимся в Хабаровске предложили дать название "космической" школе

В краевой столице объявили конкурс на лучшую эмблему для новой школы в Ореховой Сопке и на креативное название для самого современного учебного заведения Хабаровска. Сроки окончания приёма заявок пока не ограничены.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что образовательное учреждение на Ореховой Сопке сможет принять 800 учеников. Уроки будут проходить под патронажем высших учебных заведений города. Открытие учреждения позволит приблизиться к переходу всех школ краевой столицы на односменный режим работы. По задумке городских властей школа будет необычной — её хотят сделать «космической» и просят учесть это в конкурсных работах.

«Мы предложили школьникам инициативу по созданию эмблемы и названия новой школы. У них много идей. Участие в конкурсе смогут принять все желающие из любых школ города. Информация об этом уже распространена. Мы ждём варианты на нашу электронную почту. Победитель получит приз, но какой именно, мы пока не оглашаем», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника городского управления образования Ольга Лалетина.

Конкурс уже начался, но идеи от школьников пока не поступают. В управлении образования связывают это с длинными выходными и ждут предложений от учащихся. Точный срок завершения приёма заявок пока не обозначен, поскольку школу ещё строят.

Строительство нового учебного заведения финансируют из трёх бюджетов: из федеральной казны выделили 385 миллионов рублей, краевые власти отдали на проект 357 миллионов рублей, а муниципальные — 247 миллионов рублей. Здание должны сдать в декабре 2017 года. Полностью школа заработает 1 сентября 2018 года.