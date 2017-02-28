Житель Хабаровска незаконно переписал на себя чужой трактор

В краевом центре полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина на время получил чужой трактор и переписал его на своё имя. Правоохранители доказали, что на самом деле владелец не продавал технику.

В правоохранительные органы за помощью обратился житель Хабаровска, ставший жертвой мошенничества. Злоумышленник по поддельному договору переоформил право собственности на трактор импортного производства стоимостью в 900 тысяч рублей. Техника принадлежала потерпевшему. Выяснилось, что мужчина отдал сельскохозяйственную машину во временное пользование своему знакомому, а тот переоформил её на себя.

Право собственности злоумышленник зарегистрировал при помощи договора купли-продажи. Проведённая экспертиза показала, что документ поддельный. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше 38-летнего фигуранта не привлекали к уголовной ответственности. Его отпустили под подписку о невыезде. Похищенный трактор изъяли у злоумышленника и вернули владельцу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее освещало похожие случаи. Например, жительница дальневосточной столицы нашла нового владельца чужому автомобилю, когда хозяин машины был в отъезде. Женщина подделала подписи в договоре купли-продажи и оформила сделку. А в Комсомольске экс-супруга мужчины с помощью риелтора оставила бывшего мужа без квартиры. Сделку купли-продажи признали недействительной.