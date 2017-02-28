Хабаровчанке дали "условку" за попытку отовариться на фальшивые деньги

Суд Краснофлотского района Хабаровска признал 32-летнюю местную жительницу виновной в том, что она пыталась оплатить товар поддельной купюрой. Женщина два раза чуть не рассчиталась фальшивыми пятью тысячами рублей, чтобы получить сдачу, но продавец вовремя вызвал охрану.

Суд установил, что 18 ноября 2016 года знакомая предложила хабаровчанке сбыть поддельный билет Центрального банка России номиналом в пять тысяч рублей. Подсудимая согласилась, взяла ненастоящую купюру и пошла в киоск по продаже овощей. Злоумышленница выбрала дешёвый товар, чтобы получить побольше сдачи. Однако продавец обнаружил признаки подделки и вернул купюру женщине. Не желая отказываться от своего замысла, подсудимая попыталась провернуть ту же схему в продуктовом магазине. Кассир увидел, что купюра фальшивая, и вызвал сотрудников охраны, после чего хабаровчанку задержали полицейские.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с одним годом испытательного срока. Фигурантку также обязали пройти курс лечения от наркомании и реабилитацию.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о похожих случаях. Так, житель краевого центра пытался обмануть продавца одного из магазинов города, расплатившись фальшивой банкнотой. Неладное заподозрила работница торговой точки — для разбирательства она обратилась в полицию. А в Забайкальском крае стражи правопорядка нашли у хабаровчанки и её сообщницы из Приморья почти полмиллиона поддельных рублей. Они успели оставить в местных аптеках и продуктовых магазинах 120 тысяч.