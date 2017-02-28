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В Хабаровске продолжают искать исчезнувшего пациента психбольницы

В Хабаровске продолжают искать исчезнувшего пациента психбольницы
К розыску подключили родственников беглеца
сегодня, 13:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице полиция продолжает искать мужчину, сбежавшего из краевой психиатрической больницы. Территорию медицинского учреждения пациент, находящийся на принудительном лечении, покинул ещё 26 февраля.

«Поиски продолжаются, сложно сказать, сколько они ещё продлятся. Задействовали родственников сбежавшего, его знакомых. Все в поисках», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель главного врача по лечебным вопросам краевой психиатрической больницы Татьяна Сокурова.

Агентство писало, что мужчина сбежал из больницы с другим пациентом. Они обманули персонал учреждения, подцепили решётку, установленную на окне, и скрылись. Одного беглеца нашли и доставили в больницу утром 27 февраля.

Это не первый случай, когда из краевой психиатрической больницы сбегают пациенты. Агентство писало, что в сентябре прошлого года территорию медицинского учреждения покинул 48-летний уроженец Магаданской области. Он находился на принудительном лечении по решению суда. Мужчину нашли в садоводческом товариществе, в котором тот когда-то нелегально работал сторожем. Позже он признался, что спланировал побег: специально стал жаловаться врачам на зубную боль, чтобы оказаться на первом этаже административного корпуса больницы, где расположен стоматологический кабинет. Это помещение расположено ближе всего к центральному входу в медучреждение. Воспользовавшись тем, что врач отвлеклась, пациент в тапочках вышел из кабинета, прошёл мимо расположенного в метре от помещения поста охраны больницы и покинул здание. Оказавшись за стенами стационара, он пешком направился в сторону Южного микрорайона. Первую ночь мужчина провёл на улице, а потом добрался до садоводческого товарищества. Там он нашёл одежду, а питался с огородов и едой, которую отдавали ему дачники.

 
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