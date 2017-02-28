Хабаровский борец стал сильнейшим в России

Хабаровский воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы стал лучшим на чемпионате и первенстве России по вольной борьбе (спорт глухих). В финале спортсмен Денис Гончаров одержал победу над Тимуром Самбиевым из Дагестана.

«Турнир был очень сложным и тяжёлым. Участники были сильные и хорошо подготовленные. Мой соперник из Дагестана Тимур Самбиев занимается вольной борьбой уже пять лет, а я тренируюсь всего полтора года, поэтому мне было немного сложно одержать победу. Я очень рад, что участвовал в первенстве России и оказался победителем этих соревнований», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Денис Гончаров.

Соревнования проходили в Якутске. Хабаровский спортсмен выступал в весовой категории до 54 килограммов. Победа позволила ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Вольной борьбой Денис Гончаров занимается под руководством тренера-преподавателя Алдара Хандамаева.

По итогам соревнований сборная Хабаровского края заняла пятое место в общекомандном зачёте, опередив команды из Северной Осетии, Астраханской области и Татарстана. Первыми стали якутские спортсмены — хозяева турнира завоевали наибольшее количество наград, вторыми стали борцы из Республики Бурятия.