Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Екатеринбуржец Андрей Мартемьянов, назначенный на пост и. о. главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» после отставки Мисхата Фахрутдинова, в недолгом отрезке работы с «тиграми» показал результаты, которые удивили не только болельщиков команды, но и скептиков. Команда под его руководством выиграла 11 из 17 матчей, в том числе взяв верх над финским «Йокеритом» — соперником, которого «Амур» не превосходил до этого ни разу. Впечатляют и результаты последней выездной серии «тигров» — пять побед из шести возможных, одна из них — над новосибирской «Сибирью», которой хабаровчане в итоге помешали выйти в плей-офф.

Фанаты «Амура» гадают, в чём секрет положительных перемен в игре кумиров, и строят прогнозы на следующий сезон. Тем временем Андрею Мартемьянову предложили возглавить хабаровский хоккейный клуб в качестве главного тренера. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист поделился итогами своей работы в роли наставника и немного рассказал о планах на ближайшее будущее в работе с «тиграми».

— Андрей Алексеевич, вас уже можно официально называть главным тренером «Амура»?

— Давайте не будем спешить. Договор ведь ещё не подписан. Переговоры ещё не закончились, но я надеюсь, что они успешно завершатся.

— Многие болельщики «Амура» по итогам последней домашней и выездной серий команды считают, что вы открыли какой-то секрет, благодаря которому «тигры» показывают класс игры существенно выше, чем долгое время до этого. Раскроете тайну?

— Наш секрет — это обоюдная работа. Мы доверяем парням, они доверяют нам, скрывать тут нечего. Мы поговорили, объединили усилия, у игроков стало больше раскрепощённости и меньше зажатости. Над нами больше ничего не довлело, мы работаем под девизом: «Если не мы, то кто?». Мы просто начали играть в хоккей и сражаться за каждое очко. И у нас это получилось.

Тренерский штаб не выходит на лёд — туда идут только ребята. В некоторых матчах у нас были сумасшедшие самоотдача и самоотверженность. Мы побеждали не только за счёт игровых качеств и приёмов, но и за счёт этой самоотдачи, работоспособности. Мы просто деморализовывали соперников своим боевым духом. Ну и, естественно, не могу не отметить работу тренерского штаба. Мы очень скрупулёзно, по минутам, разбирали игру соперников, старались перекрыть их сильные стороны и воспользоваться теми моментами, где они проявляют слабину. Мы обращали внимание на каждую мелочь, и нам удавалось проскочить. Но это — обоюдная работа и тренеров, и хоккеистов.

— Вы хотите сказать, что ваши предшественники на тренерском мостике не уделяли должного внимания налаживанию взаимопонимания между игроками и тренерским штабом?

— Работу своих коллег я предпочитаю никогда не комментировать. Я думаю, что у каждого свои методы. Что-то работает, что-то нет.

— На ваш взгляд, что помогает «Амуру» сражаться — похвала и одобрение от наставника или критические замечания и жёсткая воспитательная работа?

— Знаете, метод кнута и пряника был всегда. И он работает всегда и везде одинаково. Просто нужно уметь применить вовремя и одно, и другое средство. Естественно, у нас было больше пряников, потому что ребят, в принципе, ругать было не за что. Даже в проигранных матчах мы отдавали душу каждой игре. Все это видели, поэтому народ и вернулся на трибуны. В последних трёх домашних матчах вообще был аншлаг.

— Планируете ли вы перестановки в тренерском составе к началу следующего сезона?

— Все те, кто работал с нами до конца сезона, остаются. Я хочу, чтобы они остались. Возможно, у кого-то из ребят будут привлекательные предложения в межсезонье, я пока об этом не знаю. Но, если меня утвердят в роли главного тренера, я бы хотел, чтобы помощники, которые уже прошли со мной этот короткий путь, шли рядом дальше. Мы знаем и понимаем друг друга, взаимодополняем. Если мы добились таких результатов, значит, у нас присутствует взаимопонимание. Хочу его сохранить.

— Совсем недавно состав «Амура» покинул Кристиан Куусела. Как прокомментируете причину его ухода из команды?

— Я хочу сказать, что и Рамстедт, и Куусела — очень хорошие игроки. Но в дальневосточных матчах есть своя специфика. Я думаю, что ребята неплохо начали чемпионат и примерно треть его провели на приличном уровне, но потом сказались особенности игр в нашем регионе, переезды, и они начали немножко сникать. Когда я только приехал сюда, в первых трёх поездках мне было очень тяжело адаптироваться. Потом организм привык, я стал относиться к перелётам более спокойно и легче переносить именно акклиматизацию. Это немаловажный фактор, это надо учитывать.

Ещё одна причина ухода Кууселы, я сказал бы, это его желание играть в плей-офф. Контракт был расторгнут, игрока взяла одна из команд и Кристиан уехал в Финляндию, чтобы играть в плей-офф. Это хороший игрок, хороший профессионал, но не у всех всё всегда получается гладко. Бывает так, что сезон не приходится на сезон. Особых претензий у меня к ним нет.

— Вы упомянули Теему Рамстедта. Значит ли это, что вы уже готовы и к тому, что он покинет команду?

— У всех нас контракты до 30 апреля, мы их дорабатываем. А дальше — как решат руководство и тренерский штаб, кто поведёт наш корабль в дальнейшее плавание чемпионата. С кем-то контракты будут продлевать, кто-то нас покинет. С нами остаются Юха Метсола, Томаш Зогорна. По некоторым игрокам ещё не решён вопрос.

— Андрей Алексеевич, вы планируете какую-то ротацию в составе «Амура» в следующем сезоне?

— Если мы остаёмся работать, я хочу максимально сохранить тот состав команды, который выходил в последние матчи этого сезона. Потому что у них есть взаимопонимание друг с другом, и налажен контакт с тренерским штабом. Мы знаем их сильные и слабые стороны, они знают нас и наши требования. С таким костяком проще строить новую команду, которая должна решать серьёзные задачи.