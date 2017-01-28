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Население Хабаровского края продолжает сокращаться

Население Хабаровского края продолжает сокращаться
Ведомства, ответственные за развитие Дальнего Востока, отмечают снижение темпов оттока жителей
вчера, 12:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровский край закончил 2016 год с отрицательным показателем численности населения — количество жителей региона уменьшилось на 320 человек. Такие данные обнародовал Хабаровскстат. При этом в федеральных ведомствах, которые отвечают за развитие Дальнего Востока, отмечают, что масштабы оттока людей за прошедший год значительно сократились.

По данным на 1 января, население края составило 1 334 232 человека. Городских жителей при этом подавляющее большинство — более 82 %, за год их количество увеличилось более чем на тысячу. Согласно предварительной информации, регион за этот срок покинули 900 человек — эти потери частично компенсировал естественный прирост населения.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился за комментарием по поводу демографической ситуации в агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что итоговые данные об оттоке жителей могут существенно отличаться от предварительных.

«Вместе с тем, если анализировать эту информацию, то можно говорить о пятикратном сокращении оттока населения в Хабаровском крае по сравнению с 2015 годом. По данным на 1 января 2016 года, в регионе наблюдался один из самых больших миграционных оттоков среди регионов Дальнего Востока — край потерял 4 927 человек. Это свидетельствует о положительной демографической динамике в ДФО», — сказал генеральный директор агентства Валентин Тимаков.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка также отметил, что мероприятия, направленные на развитие территории, привели к благоприятным результатам. По его словам, демографическая динамика в федеральном округе показывает лучшие результаты за последние 25 лет.

«При этом очевидно, что нам надо не отток сократить, нам нужен приток населения, увеличение численности, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с нашим Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы», — заявил чиновник.

Александр Галушка добавил, что созданная с этой целью программа «Концепция демографического развития Дальнего Востока на период до 2025 года» уже поступила на подпись главе российского правительства. Она содержит в себе конкретный набор предложений и мероприятий по стимулированию рождаемости: налоговые льготы, пособия при рождении детей, решение жилищных проблем.

«Также программа содержит меры по снижению смертности, исходя из тех особых причин, которые определяют её на Дальнем Востоке: младенческую смертность, смертность среди мужчин трудоспособного возраста, смертность, связанную с особыми заболеваниями, туберкулёзом. Документ учитывает и мероприятия, стимулирующие миграцию граждан России в дальневосточные регионы, — и прежде всего они касаются молодёжи», — подчеркнул глава Минвостокразвития.

Александр Галушка упомянул также о «дальневосточном гектаре» и других «принципиально новых механизмах», которые «направлены на демографическое развитие Дальнего Востока, на создание новых рабочих мест».

 
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Комментарии
  • 24  (вчера, 12:37 )

    Нихрена не радует и не держит людей "дальневосточный гектар" на Дальнем Востоке . Очередной план президентишки , как и все другие его гениальные многоходовочки , терпит неудачу . Ельцинская отрыжка .

  • Гладим  (вчера, 14:26 )

    Ельцинская, гэбэшная, которая уже 100 лет как выжирает и уничтожает не только дальневосточный край. Немногим более тыщи человек в хаб. крае за полгода - это полный провал.

  • читинец  (вчера, 23:53 )

    да у вас здесь ещё круто вот нам меньше повезло https://www. chita. ru/news/97143/

  • ggg  (сегодня, 03:03 )

    а статистика прибыли джамшутов есть?



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